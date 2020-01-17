Не стоял на лыжах 15 лет: эстонский рэпер Beebilõust примет участие в Тартуском марафоне

Эстонский рэпер Beebilõust (Андрус Элбинг) объявил в социальных сетях, что через месяц примет участие в Тартуском лыжном марафоне, сообщает Elu24.
47-й Тартуский лыжный марафон состоится 16 февраля. Дистанция составляет 63 километра: начинается на спортивном стадионе Tehvandi в Отепяэ и заканчивается около спортивно-оздоровительного центра в Эльва.
Есть возможность выбрать дистанцию покороче - в 31 километр. Она начинается на дорожном перекрестке в Арула.
«Дело серьезное! Через месяц состоится Тартуский лыжный марафон, и сегодня я обменялся рукопожатием с Алларом Левандом и Раулем Олле. Я последний раз катался на лыжах 15 лет назад, но очень горд, что я принимаю участие в марафоне», - говорит рэпер.
Первая тренировка состоится уже в эту субботу под руководством Леванди и Олле. Рэпер пообещал держать в курсе своих подписчиков в Instagram.