Крещенский Сочельник 18 января 2020 года: что можно делать и что нельзя

Что можно делать в Сочельник 18 января

В 2020 году Сочельник и Крещение выпадают на выходные, что достаточно благоприятно, ведь в церкви проводятся долгие вечерние службы в день перед праздником. Далее любой желающий может набрать святой воды в храме и искупаться в проруби по старой русской традиции.

Так как Сочельник в 2020 году перед Крещением является субботним днем, можно убраться дома, не думая о работе и посторонних делах. Можно и даже нужно постирать грязное белье, потому что делать это в сам день Крещения настоятельно не рекомендуется.

Можно посвятить свое время близким людям, сделать им что-то приятное, помочь с каким-то важным делом. Крещенский Сочельник полагается отводить на подготовку к Крешению Господню и не увлекаться мирскими заботами, если есть более важные духовные дела.

Что нельзя делать 18 января

Запретов в этот день действует большое количество. Достаточно помнить о том, что 18 января — день строгого поста. Это говорит о том, что нельзя ругаться, сердиться, ссориться с близкими людьми, сквернословить, обижаться, желать кому-либо беды или проблем.

Нельзя в этот день есть животную пищу. В любой пост запрещено употреблять яйца, мясо, молоко, рыбу. К этому моменту необходимо подойти с большой ответственностью, ведь традиции превыше всего, а потерпеть необходимо всего один день.

Нельзя в этот день устраивать празднества, употреблять алкоголь, смотреть увеселительные передачи по телевизору или в интернете. Строгий пост означает, что во время разговения вечером не стоит объедаться, пишет Dailyhoro.ru.