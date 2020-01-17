Женщина устроила стриптиз в аэропорту и стала звездой

Видео с необычным стриптизом попало в Сеть — им поделился пользователь Twitter @Dolphinfan201. «Это Майами, детка!» — подписал он свой пост.

В Международном аэропорту Майами во Флориде произошел из ряда вон выходящий случай.

В ролике неизвестная женщина снимает с себя сначала бюстгальтер, бросая его на пол, затем сбрасывает плавки. Известно, что инцидент произошел в ночь с 13 на 14 января.

На заднем плане видео слышна громко поющая женщина, но принадлежит ли голос неизвестной стриптизерше, неясно. «Она не в себе», — говорит один из очевидцев.