Секс-доза от Глюкозы: певица ошарашила Сеть фото без бюстгальтера

После напряженного графика работы в новогодние праздники певица Наталия Ионова-Чистякова, более известная как Глюкоза, отправилась на отдых. Однако в отличии от многих звезд шоу-бизнеса она является любительницей активного отдыха и путешествий.
На сей раз она побывала в Южной Африке в Кейптауне, о чем поспешила сообщить подписчикам присущем ей экстравагантным способом. Наталия опубликовала снимок, демонстрирую свою подтянутую фигуру. Артистка позирует в коротких шортах, и тесной майке. Невооруженным взглядом можно было увидеть, что под верхней одеждой нет белья.
«Наше полное впечатлений путешествие в ЮАР подошло к концу! Несомненно, это будто другая планета, очаровывающая своим разнообразием - культуры, национальностей, языков (их аж 11!), удивительной флоры и фауны. Держим курс дальше! Угадаете, куда на этот раз?» - обратилась Глюкоза к своим поклонникам.
Подписчики тут же обратили внимание именно на грудь певицы. В ходе обсуждения возникла дискуссия о ее натуральности, а некоторые выступили с осуждения такого показного поведения артистки, рассказывает Topnews.