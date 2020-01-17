Секс-доза от Глюкозы: певица ошарашила Сеть фото без бюстгальтера

На сей раз она побывала в Южной Африке в Кейптауне, о чем поспешила сообщить подписчикам присущем ей экстравагантным способом. Наталия опубликовала снимок, демонстрирую свою подтянутую фигуру. Артистка позирует в коротких шортах, и тесной майке. Невооруженным взглядом можно было увидеть, что под верхней одеждой нет белья.

«Наше полное впечатлений путешествие в ЮАР подошло к концу! Несомненно, это будто другая планета, очаровывающая своим разнообразием - культуры, национальностей, языков (их аж 11!), удивительной флоры и фауны. Держим курс дальше! Угадаете, куда на этот раз?» - обратилась Глюкоза к своим поклонникам.