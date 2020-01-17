Астролог Глоба назвала четыре знака Зодиака, которых ожидает богатство в феврале

Так, у Тельцов следующий месяц будет насыщен разными событиями, но самое серьезное продвижение произойдет в карьерной сфере. Вы не обязательно получите новую, более высокую должность, но точно отметите расширение круга полезных знакомств и увеличение зарплаты. Месяц будет активным, и даже если вам будут мешать воплотить в жизнь планы, вы легко справитесь с неприятностями и продолжите свою работу.

У Близнецов в феврале 2020 года наступит стабильность почти во всех сферах жизни. Больше всего внимания будет требовать финансовая, но вы, благодаря вложенной туда энергии, получите внушительную прибыль. Постарайтесь работать независимо и не давайте в долг. Недоброжелатели могут почувствовать ваш успех и попытаться сесть вам на шею.

Девы также будут отдавать много сил работе в феврале 2020 года, но это вовсе не ознаменуется истощением ресурсов, а приведет вас к материальному процветанию. Все ваши старания не останутся незамеченными и принесут ощутимые приятные бонусы.