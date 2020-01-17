Пэрис Хилтон не скрывает отношений с новым бойфрендом: роман пары стремительно развивается

Личная жизнь модели всегда вызывала чрезмерный интерес в обществе. Пэрис Хилтон два года назад отменила помолвку с актером Крисом Зилкой почти после двух лет отношений. Как утверждала сама знаменитость, тогда помехой супружеской жизни стала ее карьера. Девушка не была готова к семейной жизни, ведь просто не нашла для нее времени в своем плотном графике.

Как сообщает издание Us Weekly, отныне сердце завидной невесты Пэрис Хилтон занято. Избранником звезды стал бизнесмен Картер Реум. Мужчина основал личный парфюмерный бренд VEEV Spirits и даже написал книгу о предпринимательстве. Как утверждают инсайдеры, отношения пары довольно серьезные. Они часто вместе появляются публично и никоим образом не скрывают своих чувств.

Пэрис Хилтон и Картер Реум ФОТО: Dave Starbuck via www.imago-images.de/imago images/Future Image

«Картер из очень хорошей и авторитетной семьи. Между ними все серьезно, так что вполне вероятно, помолвка не за горами. Они не скрывают свой роман и всюду ходят вместе», – сообщили инсайдеры.

Так, Пэрис Хилтон появилась вместе с Картером Реумом на вечеринке после награждения победителей Золотого глобуса. Они постоянно держались за руки, чего не обошли вниманием папарацци.