Даша Жукова потратит на свадьбу с греческим олигархом почти шесть миллионов евро

Торжество пройдет в ближайшие выходные на фешенебельном швейцарском курорте Санкт-Мориц, расположенном в живописном месте у высокогорного озера. Гости супругов будут жить в престижном отеле Kulm St. Moritz. К слову, за ночь тут берут в среднем тысячу евро. По предварительным подсчетам, только аренда гостиницы обойдется молодоженам в 5,8 миллиона евро.

Присутствующие смогут не только наслаждаться изысканными блюдами в местных ресторанах, но и посетить спа-салон площадью в 2000 квадратных метров, поиграть в гольф, керлинг, покататься на коньках. Для любителей экстрима есть бобслейные трассы.

Директор отеля признался, что супруги собираются позвать 500 человек, среди которых будут и звезды мирового масштаба — Гвинет Пэлтроу, Дэвид Бекхэм, Лив Тайлер, а также дизайнер Диана фон Фюрстенберг, топ-модель Карли Клосс и ее муж Джошуа Кушнер.

Правда, журналистам вход на вечеринку года закрыт. «Санкт-Мориц обеспечивает безопасность и конфиденциальность знаменитостей и гостей. То, что происходит здесь, тут и остается. Это наш негласный кодекс, и одна из причин, по которой сказочно богатые люди выбирают это место для таких праздников», — заявил представитель люксового курорта.