«Неказистый сексишко»: Гузеева шокировала гостя шоу «Давай поженимся» интимным вопросом

Гость шоу также был оригинален. Вместо привычного букета он подарил невесте банный веник, заявив, что является приверженцем традиционного российского отдыха. Также молодой человек решил напоить избранницу березовым соком. По его словам, он не ожидал, что в ответ на такие действия он услышит вопросы об интимной жизни.

«Можно вопрос интимный? Только честно! Когда был последний секс перед разводом?» — спросила телеведущая гостя. Сергей сообщил, что «задолго» до расставания.

«Ну задолго — это за сколько? Даже такой скоренький, неказистый, некачественный, какой-никакой? Сексишко, я бы даже сказала», — продолжила Гузеева.

В результате гость сообщил, что занимался с супругой любовью раз в неделю. Его друг, который находился в соседней комнате, поддержал решение товарища и отметил, что лучше бы назвался «импотентом с 14 лет».