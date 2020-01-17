Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram

Певец Сергей Лазарев рассказал, почему отписался от всех, в том числе своих друзей, в Instagram и закрыл комментарии на своей странице, пишет Gazeta.ru.
По словам Лазарева, у него нет депрессии и с ним не случилось ничего плохого.
«Инстаграм стал отнимать у меня очень много времени. Я понял, что получаю огромное количество лишней информации. Она мешает мне сосредоточиться на себе и своей жизни», — пожаловался он, добавив, что комментарии закрыл из-за того, что слишком многие приходят в них, чтобы провоцировать и оскорблять его поклонников. «Я, честно, дико не люблю, когда незнакомые мне люди начинают мне что-то советовать в жизни, в музыке, в поведении, в воспитании детей», — написал Лазарев.
Поп-исполнитель пообещал, что обязательно будет делиться своими новостями в соцсетях, но осудил возведение в культ лайков и чужого одобрения.
В 2019 году в соцсетях личность Сергея Лазарева активно обсуждали, в основном, по двум поводам: он во второй раз представил Россию на «Евровидении» и признался в том, что снова стал отцом.