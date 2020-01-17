Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram

«Инстаграм стал отнимать у меня очень много времени. Я понял, что получаю огромное количество лишней информации. Она мешает мне сосредоточиться на себе и своей жизни», — пожаловался он, добавив, что комментарии закрыл из-за того, что слишком многие приходят в них, чтобы провоцировать и оскорблять его поклонников. «Я, честно, дико не люблю, когда незнакомые мне люди начинают мне что-то советовать в жизни, в музыке, в поведении, в воспитании детей», — написал Лазарев.