Черная Пантера не стареет: 49-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в красивом платье

В среду, 15 января 2020 года, Наоми Кэмпбелл стала гостьей благотворительного мероприятия, организатором которого является известный актер Шон Пенн. Деньги, собранные благодаря звездам первой величины, будут отданы пострадавшим от стихийных бедствий на Гаити, рассказывает Joinfo.com.

Новые фото Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл, которую все называют Черной Пантерой, на красной дорожке выглядела, как настоящая королева! Для выхода в свет супермодель выбрала облегающее черное платье со вставками из крокодиловой кожи, которое великолепно подчеркивало ее стройную фигуру.

Наоми Кэмпбелл ФОТО: Faye's Vision/Cover Images

Волосы Наоми не стала собирать в сложную прическу, а оставила распущенными.

Образ Кэмпбелл дополняли туфли на высоком каблуке. Несмотря на свой достаточно высокий рост, который составляет 177 сантиметров, женщина редко выходит в свет в обуви на плоской подошве.

Пользователи Сети обращают внимание на то, что темнокожая красавица совсем не меняется с возрастом. В почти 50 лет она выглядит на 35! Поклонники предполагают, что причиной этому феномену является генетика, уход за телом и здоровый образ жизни.

Личная жизнь Наоми Кэмпбелл

Удивление вызывает и тот факт, что несмотря на свою уникальную красоту, Наоми так и не обрела счастья в личной жизни. Черная пантера ни разу не была замужем, у нее нет детей.

Большинство ее романов заканчивались расставанием с партнерами. Одним из самых известных мужчин Наоми Кэмпбелл был российский миллиардер Владислав Доронин. Им пророчили свадьбу и долгую совместную жизнь, однако эти отношения продлились всего пять лет, после чего модель и бизнесмен окончательно расстались.