Eesti Laul 2020 опубликовали первых гостей и порядок выступлений в полуфиналах

13 и 15 февраля стостоятся полуфиналы конкурса Eesti Laul 2020 в спортхолле Тартуского Университета, где на сцену вместе с конкурсантами выйдут и особые гости, пишет Sky.
В первом полуфинале на большой сцене выступит певица Ines и одна из самых популярных сегодня в Эстонии групп - 5miinust.
Главный продюсер конкурса Томи Рахула подтвердил:
В первом полуфинале, 13 февраля, на сцену выйдет Ines, чье выступление на Eesti Laul фанаты ждут действительно давно. Также в четверг выступит рэп-группа 5miinust, которая буквально сводит публику с ума.
Гостей второго полуфинала и финала представители конкурса обнародуют в ближайшее время.
В каждом полуфинале участвует по 12 артистов, порядок выступления которых уже известен.
Первый полуфинал, 13 февраля:
1. Расмус Ряндвеэ “Young”
2. Kruuv “Leelo”
3. STEFAN “By My Side”
4. INGA “Right Time”
5. Anett x Fredi “Write About Me”
6. Revals “Kirjutan romaani”
7. Renate “Videomäng”
8. Laura “Break Me”
9. Little Mess “Without a Reason”
10. Эгерт Милдер “Georgia (On My Mind)”
11. Дженнифер Коэн “Ping Pong”
12. Synne feat. Väliharf “Majakad”
Второй полуфинал, 15 февраля:
1. Viinerid “Kapa Kohi-LA”
2. Janet “Hingelind”
3. Уку Сувисте “What Love Is”
4. INGER “Only Dream”
5. Мэрилин Мялк “Miljon sammu”
6. German & Violina “Heart Winder”
7. Ягуп Туйск “Beautiful Lie”
8. Ziggy Wild “Lean On Me”
9. Уудо Сепп “I’m Sorry. I Messed Up”
10. Traffic “Üks kord veel”
11. SHIRA “Out In Space”
12. Марилийс Йыгева “Unistustes”