Eesti Laul 2020 опубликовали первых гостей и порядок выступлений в полуфиналах

В первом полуфинале на большой сцене выступит певица Ines и одна из самых популярных сегодня в Эстонии групп - 5miinust.

Главный продюсер конкурса Томи Рахула подтвердил:

В первом полуфинале, 13 февраля, на сцену выйдет Ines, чье выступление на Eesti Laul фанаты ждут действительно давно. Также в четверг выступит рэп-группа 5miinust, которая буквально сводит публику с ума.

Гостей второго полуфинала и финала представители конкурса обнародуют в ближайшее время.

В каждом полуфинале участвует по 12 артистов, порядок выступления которых уже известен.

Первый полуфинал, 13 февраля:

1. Расмус Ряндвеэ “Young”

2. Kruuv “Leelo”

3. STEFAN “By My Side”

4. INGA “Right Time”

5. Anett x Fredi “Write About Me”

6. Revals “Kirjutan romaani”

7. Renate “Videomäng”

8. Laura “Break Me”

9. Little Mess “Without a Reason”

10. Эгерт Милдер “Georgia (On My Mind)”

11. Дженнифер Коэн “Ping Pong”

12. Synne feat. Väliharf “Majakad”

Второй полуфинал, 15 февраля:

1. Viinerid “Kapa Kohi-LA”

2. Janet “Hingelind”

3. Уку Сувисте “What Love Is”

4. INGER “Only Dream”

5. Мэрилин Мялк “Miljon sammu”

6. German & Violina “Heart Winder”

7. Ягуп Туйск “Beautiful Lie”

8. Ziggy Wild “Lean On Me”

9. Уудо Сепп “I’m Sorry. I Messed Up”

10. Traffic “Üks kord veel”

11. SHIRA “Out In Space”