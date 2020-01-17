17 января: начало периода большой удачи для пяти знаков Зодиака

17 января не будет ничего, что бы не имело значения, поэтому принимайте любую информацию и ситуации с благодарностью. Будьте внимательнее на дорогах, потому что не исключен риск травм. Но если такое случится, то после этого в вашей жизни появится новая цель. В этот день астрологи предсказывают удачу в любви и в финансах. Чем больше вы сделаете для своего будущего в этот судьбоносный день, тем более удачливым оно будет и счастливым.