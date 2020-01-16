Новый премьер России писал музыку для Григория Лепса. Сам Лепс все отрицает

По словам Вулых, для Мишустина музыка — это хобби, которое тот предпочитает не афишировать.

Как выяснили «Ведомости», предложенный Владимиром Путиным кандидат на пост премьер-министра и глава ФНС Михаил Мишустин писал музыку для российского певца Григория Лепса. Об этом изданию сообщили его «хорошие знакомые».

В реестре Российского авторского общества (РАО) Мишустин указан автором музыки для «Настоящей женщины» с альбома Лепса «Пенсне» 2011 года и «Золы» с альбома «Апгрейд» 2016-го. Дата рождения, указанная в реестре, совпадает с датой рождения самого Мишустина. Кроме того, «Ведомости» нашли поздравления Германа Грефа ко дню рождения Мишустина, датированные 2012 годом. Греф назвал главу ФНС «композитором, который пишет прекрасную музыку» и отметил, что некоторые написанные им песни стали хитами.

Однако представители Лепса сообщили «Ведомостям», что автор музыки простой однофамилец, а не сам глава ФНС. В разговоре с телеграм-каналом «Подъем» сам певец также отрицает причастность Мишустина к работе над его песнями: «Ну что вы, это слухи! О чем вы говорите! Где музыка и где Мишустин? О чем вы говорите! Политики пусть занимаются политикой, а нам музыкантам оставьте музыку».

Представители Мишустина пока не предоставили свой комментарий.