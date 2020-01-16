Почему полезно пить чай с молоком

Правильно заваренный листовой чай, независимо от вида, насыщен активными веществами. С добавлением натурального молоко эти вещества раскрывают свойства друг друга.

У чая есть свои особенности и полезные свойства

В его составе сохраняются дубильные вещества, антиоксиданты и полифенолы, флавоноиды и теин.

В нем содержатся микроэлементы и витамины, которые положительно действуют на иммунную систему человека.

Он восстанавливает силы и помогает бороться с инфекциями.

Свойства молочного продукта также уникальны

Молоко способствуют быстрому выведению избыточной жидкости из организма;

Обладает способностью выводить токсичные вещества и снижать их негативное воздействие на организм.

Богато питательными веществами, необходимыми для оптимального роста и здоровья костей: белком, кальцием, калием и фосфором.

Чай с молоком может решить ряд проблем со здоровьем

Чай с молоком снижает негативное влияние теина (аналога кофеина ) на организм. Чем больше концентрации молочных ферментов в напитке, тем меньше становится процентная доля кофеина.

Молочный чай рекомендуется употреблять тем, у кого есть проблемы с нервной системой. Некрепкая заварка будет работать как успокоительное.

Непереносимость лактозы

Многие отказываются пробовать такой напиток, так как имеют непереносимость лактозы (или просто не любят молочные продукты). Чай с молоком улучшает усвояемость белков молока и кальция, поэтому такой напиток подойдет людям с гиполактазией.

Молоко – кладезь полезных веществ, но не каждый организм способен его переварить. Если же добавить его в чай, то это снизит тяжесть молочных ферментов. Дело в том, что тяжелые белки и жиры вступают в реакцию с активными элементами чая и растворяются.

Боли в животе

А ты знала, что при гастрите и язве рекомендуется пить чай с молоком? Иногда при обострениях организм плохо переносит даже слабо заваренный чай. Зато молоко может смягчить напиток и успокоить раздраженную слизистую пищевода.

Напиток также улучшает микрофлору кишечника. Он благотворно влияет на слизистую желудка во время заболеваний ЖКТ.

Упадок сил

Если во время болезни у тебя пропал аппетит (но съесть все равно что-нибудь надо), обрати внимание на этот питательный напиток. Он поможет восстановить силы. Ведь в нем масса витаминов группы В, витамины С и РР, а также важные микроэлементы: калий, медь и йод.

Напиток повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям, нормализует давление.

Тонизирует сосуды и насыщает организм питательными элементами благодаря молочным ферментам.

Какой чай с молоком полезнее: зеленый или черный

Зеленый чай

Быстро утоляет жажду.

Необычное сочетание продуктов может воспринять не каждый организм. Как результат, может появиться тяжесть, связанная с индивидуальными особенностями или сверхчувствительностью к компонентам.

И еще: зеленый чай с молоком лучше не пить натощак. Ценный состав напитка в этом случае будет раздражать слизистую внутренних органов.

Черный чай

Имеет мочегонный эффект, поэтому этим напитком не стоит увлекаться (особенно перед сном). Остальные же его "вредные" качества не доказаны.

Содержит более 200 полезных веществ, свойства которых не исчезают при добавлении молочного продукта.