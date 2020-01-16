Чт, 16.01.2020
Лолита на отдыхе в Дубае натолкнулась на Стивена Сигала СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Этикет в продуктовом магазине: ТОП-9 вещей, благодаря которым ты заслужишь косые взгляды работников

Продуктовый магазин. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Продуктовые магазины ежедневно посещают сотни, а то и тысячи человек, но поведение клиентов далеко не всегда остается незамеченным работниками.

Чтобы посещение магазина было комфортным и приятным для всех, стоит придерживаться этих правил, пишет insider.com.

  • Набрал полную корзину товар и понял что один из них тебе все же не нужен? Не оставляй товары где попало, а отнеси на свое место.
  • Не оставляй корзину посреди дороги. Это мешает как другим клиентам, так и работникам. Также не стоит останавливаться в самом узком проходе, чтобы перекинуться парой фраз со знакомым.
  • ​Не откладывай поход в магазин на последние минуты рабочего дня. Ни один продавец не хочет ждать тебя после окончания рабочего дня.
  • Не мни фрукты и овощи до покупки. Таким образом ты их только портишь.
  • Дети должны сидеть в корзине в специальном для них месте.
  • Не открывай упаковки до того, как ты за них заплатил.
  • Не оставляй корзину посреди парковки. Отвези ее в специально отведенное место.
  • ​В случае, если ты что-то сломал в магазине, оповести об этом работника. Не нужно убегать с места происшествия.
  • Если какой-то товар закончился, не нужно злиться на продавца - он не отвечает за цепочку поставок
НАВЕРХ