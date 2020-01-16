Этикет в продуктовом магазине: ТОП-9 вещей, благодаря которым ты заслужишь косые взгляды работников

Продуктовые магазины ежедневно посещают сотни, а то и тысячи человек, но поведение клиентов далеко не всегда остается незамеченным работниками.
Чтобы посещение магазина было комфортным и приятным для всех, стоит придерживаться этих правил, пишет insider.com.
- Набрал полную корзину товар и понял что один из них тебе все же не нужен? Не оставляй товары где попало, а отнеси на свое место.
- Не оставляй корзину посреди дороги. Это мешает как другим клиентам, так и работникам. Также не стоит останавливаться в самом узком проходе, чтобы перекинуться парой фраз со знакомым.
- Не откладывай поход в магазин на последние минуты рабочего дня. Ни один продавец не хочет ждать тебя после окончания рабочего дня.
- Не мни фрукты и овощи до покупки. Таким образом ты их только портишь.
- Дети должны сидеть в корзине в специальном для них месте.
- Не открывай упаковки до того, как ты за них заплатил.
- Не оставляй корзину посреди парковки. Отвези ее в специально отведенное место.
- В случае, если ты что-то сломал в магазине, оповести об этом работника. Не нужно убегать с места происшествия.
- Если какой-то товар закончился, не нужно злиться на продавца - он не отвечает за цепочку поставок