Чт, 16.01.2020
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«Таблоиды убили его мать»: известный актер встал на сторону принца Гарри и Меган Маркл

PASADENA, CALIFORNIA - JANUARY 15: Hugh Grant of "The Undoing" speaks during the HBO segment of the 2020 Winter TCA Press Tour at The Langham Huntington, Pasadena on January 15, 2020 in Pasadena, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: Amy Sussman/AFP

Несмотря на то, что заявление принца Гарри и его супруги Меган Маркл вызвало волну негодования со стороны британцев и членов королевской семьи, нашлись и те, кто поддержал решение герцогов сложить полномочия, пишет Сегодня.

Так, американская топ-модель Наоми Кэмпбелл встала на их сторону, певец Элтон Джон и вовсе самым первым узнал о решении. Также слова поддержки выразил британский актер Хью Грант.

Во время интервью для радиошоу Radio Andy show ведущий спросил звезду, что он думает по поводу заявления герцогов Сассекских.

Знаменитость ответил, что поддерживает принца Гарри:

Таблоиды фактически убили его мать. Теперь они раздирают на куски его жену. Его задача, как мужчины – защитить свою семью, поэтому я на его стороне.

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