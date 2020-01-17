Пять вещей, которые ни в коем случае нельзя делать утром

Негативить

Никогда не начинайте день с негативных мыслей. Старайтесь отогнать все переживания хотя бы до того момента, как вы позавтракаете. После пробуждения помогите подсознанию поверить в то, что сегодня будет лучший день. Если негативная мысль «сверлит» мозг, пообещайте себе, что обязательно подумаете об этом, но немного позже.

Умываться горячей водой

Горячая вода расслабляет и мешает проснуться. К тому же, она сушит кожу и вызывает шелушение. От горячего душа тоже стоит отказаться, особенно если нужно выходить на улицу. Тело разгорячится, а после выхода на холодный воздух легко подхватить простуду. Умываться лучше прохладной водой – она бодрит и тонизирует.

Пить кофе на голодный желудок

Пить кофе натощак – очень вредная привычка, от которой нужно отказаться прямо сейчас. Это может вызвать гастрит и другие проблемы ЖКТ. Не забывайте про полноценный завтрак – тогда у вас будет достаточно энергии, чтобы полноценно жить. Сбалансированный завтрак помогает избежать ненужных перекусов. А вот стакан воды натощак пробуждает организм и улучшает пищеварение.

Принимать важные решения

Утром нужно акцентировать свое внимание на легких приятных вещах, которые создают настроение на весь день. После пробуждения мозг еще не настроился на серьезную работу, поэтому принятие важных решений лучше отложить на более позднее время.

Торопиться

Утренняя спешка вносит хаос в весь дальнейший день. Лучше проснитесь немного раньше, чтобы у вас было время спокойно позавтракать и собраться. Тогда не придется переживать дополнительный стресс и выбиваться из привычного графика.