«Улыбаться и терпеть»: муж Меган Маркл сделал первое заявление после скандала

Внук британской королевы сегодня принимает участие в жеребьевке чемпионата мира по регби. Мероприятие пройдет в Букингемском дворце. Гарри выпустил официальное обращение. Это стало его первым выступлением после кризисного семейного саммита в Сандрингеме.

Младший внук королевы призвал людей, страдающих от проблем с психическим здоровьем, откровенно заявить о них. Он страстно уговаривал мужчин не скрывать свою депрессию. «Дело не только в том, чтобы быть физически здоровым, но и, что более важно, — умственно сильным. В регбийной лиге принято считать, что нужно быть жестким. Вы не можете показать свои чувства, вам нужно улыбаться и терпеть это. Хартия психического здоровья поможет нам добиться реального прогресса в избавлении от стереотипов», — заявил он в видеообращении.

Чемпионат мира по регби стал первым крупным международным спортивным событием, которое запустило Хартию умственного здоровья. Федерация регби взяла на себя обязательства научить игроков, тренеров и должностных лиц заботиться о собственной психической пригодности и о тех, кто их окружает.