«Улыбаться и терпеть»: муж Меган Маркл сделал первое заявление после скандала

35-летний герцог Сассекский нарушил молчание после объявления «Мегзита» (Megxit). Принц Гарри заявил о важности психического здоровья, сообщает Cosmo.
Внук британской королевы сегодня принимает участие в жеребьевке чемпионата мира по регби. Мероприятие пройдет в Букингемском дворце. Гарри выпустил официальное обращение. Это стало его первым выступлением после кризисного семейного саммита в Сандрингеме.
Младший внук королевы призвал людей, страдающих от проблем с психическим здоровьем, откровенно заявить о них. Он страстно уговаривал мужчин не скрывать свою депрессию. «Дело не только в том, чтобы быть физически здоровым, но и, что более важно, — умственно сильным. В регбийной лиге принято считать, что нужно быть жестким. Вы не можете показать свои чувства, вам нужно улыбаться и терпеть это. Хартия психического здоровья поможет нам добиться реального прогресса в избавлении от стереотипов», — заявил он в видеообращении.
Чемпионат мира по регби стал первым крупным международным спортивным событием, которое запустило Хартию умственного здоровья. Федерация регби взяла на себя обязательства научить игроков, тренеров и должностных лиц заботиться о собственной психической пригодности и о тех, кто их окружает.
Гарри является покровителем лиги регби. «Лига регби — это не просто спорт, это сообщество. Оно заботится о своих собственных соратниках. В течение многих лет я добивался поощрения и поддержки хорошего умственного развития. Я упорно работал, чтобы построить позитивное мышление для всех, кто участвует в спорте. Поэтому я горжусь поддержкой Хартии умственного развития чемпионата мира по регби 2021 года», — отметил муж Меган Маркл.