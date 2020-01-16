80-летний Иэн Маккелен и 79-летний Патрик Стюарт поцеловались на премьере сериала «Звездный путь»

На красной дорожке собралось не так много знаменитостей, но фотографам, пришедшим осветить премьеру, все же не пришлось скучать: старый друг Стюарта (и тоже обладатель почетного титула сэра), 80-летний Иэн Маккеллен не смог сдержать своих чувств радости и гордости за Патрика и поцеловал в губы прямо на глазах его жены Санни, на месте которой мы бы уже начали ревновать: сэр Маккеллен — один из главных и самых активных гей-активистов Голливуда.