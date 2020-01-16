Модель Ксения Пунтус объяснила, почему выпала из окна внука Михалкова

Выпавшая из окна квартиры, в которой живет внук режиссера Никиты Михалкова, модель Ксения Пунтус рассказала правоохранителям о том, что произошло той роковой ночью 11 января, пишет Topnews.
Как пишет Telegram-канал Baza, девушка рассказала, что находилась в ту ночь в состоянии алкогольного опьянения. Она отметила, что упала из окна после того, как присела на подоконник и неожиданно почувствовала себя плохо.
Модель также сообщила, что встречается с Андреем Баковым полтора месяца и часто сидела на подоконнике с айпадом или ноутбуком в руках.
Проведенная экспертиза не выявила в крови девушки следов наркотических веществ, но в ее вещах обнаружили сильнодействующие препараты для похудения, которые могут дать непредсказуемый эффект в сочетании с алкоголем.