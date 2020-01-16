Фадеев анонсировал возвращение группы SEREBRO на сцену: Музыка будет на высоте

Российский продюсер Максим Фадеев обрадовал подписчиков и фанатов группы "Серебро", пообещав, что она вернётся на сцену. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, пишет Лайф.
Он уверил поклонников музыкального коллектива, что группа будет существовать. Но подробностей не раскрыл.
Будет она существовать или не будет? Будет! Когда? Не скажу. В каком виде? Не скажу тем более,
— таинственно прокомментировал своё решение Фадеев.
Также он пообещал, что музыка "будет на высоте", но группа не вернётся к старому репертуару. По словам Фадеева, "прошлое должно остаться в прошлом, а настоящее должно быть в настоящем".
Никаких кастингов больше не будет никогда,
— резюмировал продюсер.
Продюсер Максим Фадеев создал группу "Серебро" в 2006 году. Бессменная участница трио Ольга Серябкина покинула коллектив в 2019 году, а несколькими месяцами позже группа прекратила своё существование.