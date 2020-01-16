Чт, 16.01.2020
С ума сойти, что творят! Группа «ПараТайн» после выступления на Дворцовой выпустила трек с TRUEтень СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Фадеев анонсировал возвращение группы SEREBRO на сцену: Музыка будет на высоте

Максим Фадеев

ФОТО: Скриншот с Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев обрадовал подписчиков и фанатов группы "Серебро", пообещав, что она вернётся на сцену. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, пишет Лайф.

Он уверил поклонников музыкального коллектива, что группа будет существовать. Но подробностей не раскрыл.

Будет она существовать или не будет? Будет! Когда? Не скажу. В каком виде? Не скажу тем более,

— таинственно прокомментировал своё решение Фадеев.

Также он пообещал, что музыка "будет на высоте", но группа не вернётся к старому репертуару. По словам Фадеева, "прошлое должно остаться в прошлом, а настоящее должно быть в настоящем".

Никаких кастингов больше не будет никогда,

— резюмировал продюсер.

Продюсер Максим Фадеев создал группу "Серебро" в 2006 году. Бессменная участница трио Ольга Серябкина покинула коллектив в 2019 году, а несколькими месяцами позже группа прекратила своё существование.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) on

НАВЕРХ