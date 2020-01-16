Фадеев анонсировал возвращение группы SEREBRO на сцену: Музыка будет на высоте

Он уверил поклонников музыкального коллектива, что группа будет существовать. Но подробностей не раскрыл.

Будет она существовать или не будет? Будет! Когда? Не скажу. В каком виде? Не скажу тем более,

Также он пообещал, что музыка "будет на высоте", но группа не вернётся к старому репертуару. По словам Фадеева, "прошлое должно остаться в прошлом, а настоящее должно быть в настоящем".