Выпускница Тартуского университета обвинила профессора в домогательствах

Мадлен приехала в Эстонию из Висконсина, США, и поступила в Тартуский университет с международной стипендией в 2017 году, а в прошлом году его окончила. В настоящее время 25-летняя выпускница является одним из главных свидетелей инициированного университетом расследования о сексуальных домогательствах, передает «Pealtnägija».

Мадлен познакомилась с иностранным профессором в начале 2018 года на сайте знакомств, предназначенному для поиска «сахарных папочек». Самым популярным из них является SeekingArrangement (seek.com), где молодые женщины, чаще всего студентки не имеющие денег, могут найти состоятельных мужчин, готовых их всячески спонсировать.

Я была в финансово трудном, совершенно отчаянном положении, поэтому я не заметила многих признаков указывающих на опасность, которые в противном случае не остались бы незамеченными,

— рассказала Мадлен в интервью.

Мадлен сказала, что ей было некомфортно, потому что он был профессором, но он сказал, что лишь хочет, чтобы кто-то выслушивал его рабочие проблемы и помог ему прижиться в Тарту. В ответ профессор должен был водить Мадлен на ужины. По словам молодой женщины, общение развилось до такой степени, что мужчина начал рассказывать ей о своем образе жизни в качестве «сахарного папочки» и его отношениях с другими студентками Тартуского университета.

Мадлен не была ученицей профессора, но она сталкивалась с ним в университете. Профессор якобы приглашал Мадлен поговорить в свой кабинет и делал откровенные комментарии относительно ее внешности, когда, например, на ней была надета короткая юбка.

По словам Мадлен, до секса дело дошло дважды. Профессор не отрицает этого, но утверждает, что отношения были инициированы самой студенткой. Кроме того, мужчина утверждает, что Мадлен ненадежная, потому что у нее есть психиатрические проблемы.

Профессор также отправлял голосовые сообщения, в которых называл себя отцом молодой женщины.

Наши отношения перешли на совершенно новый уровень, где я для тебя как отец, а ты для меня, очевидно, как дочь, но, со временем у нас будут сексуальные отношения,

— сказал мужчина в аудиозаписи.

Мадлен была готова умолчать о случившемся, пока не узнала, что и другая студентка имела подобный опыт.

Тогда я решила заявить об этом публично. Теперь я понимаю, что он как хищник и все еще представляет серьезную угрозу для студенток в университете. Это не только моя проблема, и она никуда не исчезнет,

— сказала американка.