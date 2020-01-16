Мартин Репинский и Сирет Котка-Репински официально развелись

Сирет Котка-Репински подтверидал порталу Elu24, что они с Мартином Репинским расторгли брак сегодня в Таллиннском ЗАГСе.

Судебное заседание не состоится,

- добавила она.

Прошу прощения, но я не хочу комментировать этот вопрос,

- сказал Мартин Репински порталу Elu24.

С сегодняшнего дня Сирет носит фамилию Котка.

Интересно, что в прошлом году Мартин Репинский требовал у жены развода через суд, а теперь забрал иск. Но рассказать, как появилось решение расторгнуть брак мирным путем не захотел.

Мартин и Сирет обвенчались весной 2017 года в Соборе Воскресения Хрестова в Нарве, а большой праздник прошел на мызе Мяэтагусе.

9 октября 2017 года у пары родился сын, которого назвали Морган.

В феврале 2019 года стали распространятся слухи о романе Мартина с членом волостной управы города Йыхви Екатериной Васильевой.

Мартин Репински и Екатерина Васильева ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist