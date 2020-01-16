Мартин Репинский и Сирет Котка-Репински официально развелись

Сегодня, 16 января, в Ракверском суде было запланировано слушание по делу о разводе Мартина Репинского и Сирет Котка-Репински, но пара решила этот вопрос иначе.
Сирет Котка-Репински подтверидал порталу Elu24, что они с Мартином Репинским расторгли брак сегодня в Таллиннском ЗАГСе.
Судебное заседание не состоится,
- добавила она.
Прошу прощения, но я не хочу комментировать этот вопрос,
- сказал Мартин Репински порталу Elu24.
С сегодняшнего дня Сирет носит фамилию Котка.
Интересно, что в прошлом году Мартин Репинский требовал у жены развода через суд, а теперь забрал иск. Но рассказать, как появилось решение расторгнуть брак мирным путем не захотел.
Мартин и Сирет обвенчались весной 2017 года в Соборе Воскресения Хрестова в Нарве, а большой праздник прошел на мызе Мяэтагусе.
9 октября 2017 года у пары родился сын, которого назвали Морган.
В феврале 2019 года стали распространятся слухи о романе Мартина с членом волостной управы города Йыхви Екатериной Васильевой.
И Мартин, и Екатерина поначалу отрицали, что между ними роман, но в мае 2019 года бывший муж Екатерины - Антон - подтвердил прессе, что их с Екатериной брак распался. Антон съехал с их общего дома, куда позже переехал Мартин.