Чт, 16.01.2020
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Мартин Репинский и Сирет Котка-Репински официально развелись

Мартин Репински и Сирет Котка

ФОТО: Mihkel Maripuu

Сегодня, 16 января, в Ракверском суде было запланировано слушание по делу о разводе Мартина Репинского и Сирет Котка-Репински, но пара решила этот вопрос иначе.

Сирет Котка-Репински подтверидал порталу Elu24, что они с Мартином Репинским расторгли брак сегодня в Таллиннском ЗАГСе.

Судебное заседание не состоится,

- добавила она.

Прошу прощения, но я не хочу комментировать этот вопрос,

- сказал Мартин Репински порталу Elu24.

С сегодняшнего дня Сирет носит фамилию Котка.

Интересно, что в прошлом году Мартин Репинский требовал у жены развода через суд, а теперь забрал иск. Но рассказать, как появилось решение расторгнуть брак мирным путем не захотел.

Мартин и Сирет обвенчались весной 2017 года в Соборе Воскресения Хрестова в Нарве, а большой праздник прошел на мызе Мяэтагусе.

9 октября 2017 года у пары родился сын, которого назвали Морган.

В феврале 2019 года стали распространятся слухи о романе Мартина с членом волостной управы города Йыхви Екатериной Васильевой.

Мартин Репински и Екатерина Васильева

ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist

И Мартин, и Екатерина поначалу отрицали, что между ними роман, но в мае 2019 года бывший муж Екатерины - Антон - подтвердил прессе, что их с Екатериной брак распался. Антон съехал с их общего дома, куда позже переехал Мартин.

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