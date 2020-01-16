Российский порноактер забрался на пирамиду, чтобы набрать больше лайков, а спустился уже в тюрьму

Блогер, на которого подписано 3 миллиона пользователей Instagram, любит эпатировать. При этом сам Виталий Здоровецкий живет в США, но часто путешествует по миру, где его спутницами непременно становятся обнажённые девушки, передает Лайф.
В этот раз обошлось без обнаженки, но зато с нарушением закона. Виталий попал в египетскую тюрьму из-за фото, которое он сделал на вершине пирамиды в Гизе. Для того чтобы набрать побольше лайков, блогер забрался на исторический памятник, что категорически запрещено. О том, что произошло дальше, Виталий рассказал в Instagram.
Не могу подобрать слов, чтобы описать то, что происходило в последние пять дней. Я оказался за решеткой в Египте из-за того, что забрался на пирамиду в Гизе. Я попадал в тюрьму несколько раз, но этот определённо был самым худшим. Я видел ужасные вещи и никому не пожелаю столкнуться с таким. Но стоило ли это того? Да!
— написал Виталий Здоровецкий.
27-летний блогер нисколько не раскаялся в содеянном, а даже, наоборот, сообщил подписчикам, что скоро они увидят новое видео с восхождением на пирамиду. В комментариях все были в восторге от содеянного, и, видимо, этот случай Виталия ничему не научил.
Впрочем, это не первый раз, когда Виталий нарушает закон ради пиара. Одним из самых громких правонарушений была выходка его девушки в июне 2019 года. Блогер уговорил её выбежать на футбольное поле во время решающего матча Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Для этого она надела откровенный купальник с именем своего бойфренда.