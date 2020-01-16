Российский порноактер забрался на пирамиду, чтобы набрать больше лайков, а спустился уже в тюрьму

В этот раз обошлось без обнаженки, но зато с нарушением закона. Виталий попал в египетскую тюрьму из-за фото, которое он сделал на вершине пирамиды в Гизе. Для того чтобы набрать побольше лайков, блогер забрался на исторический памятник, что категорически запрещено. О том, что произошло дальше, Виталий рассказал в Instagram.

Не могу подобрать слов, чтобы описать то, что происходило в последние пять дней. Я оказался за решеткой в Египте из-за того, что забрался на пирамиду в Гизе. Я попадал в тюрьму несколько раз, но этот определённо был самым худшим. Я видел ужасные вещи и никому не пожелаю столкнуться с таким. Но стоило ли это того? Да!

— написал Виталий Здоровецкий.

27-летний блогер нисколько не раскаялся в содеянном, а даже, наоборот, сообщил подписчикам, что скоро они увидят новое видео с восхождением на пирамиду. В комментариях все были в восторге от содеянного, и, видимо, этот случай Виталия ничему не научил.