Журналистка узнала о гибели брата за минуту до эфира, но не дала подступающим слезам помешать работе

Всего несколько минут назад мне сказали, что мой старший брат погиб. Я искренне извиняюсь за свою грусть. Одна из вещей, которую я узнала, работая в СМИ, — это то, что нужно оставлять личную жизнь за дверями студии. Поэтому я продолжу программу и сообщу вам последние новости о том, что происходит в стране,