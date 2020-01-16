Журналистка узнала о гибели брата за минуту до эфира, но не дала подступающим слезам помешать работе

После девушка получила большую поддержку в соцсетях, где ей выражали соболезнования и благодарили за профессионализм, пишет Лайф.
Сахар Аббас Джамиль — ведущая программы на Dijlah TV на иракском спутниковом телеканале, базирующемся в Иордании. Недавно девушке пришлось пережить личную трагедию, но она не позволила ей отразиться на работе. Сахар за мгновения до прямого эфира узнала о гибели брата — иракского генерал-майора Тарика Аббаса Джамиля. Однако, несмотря на боль, продолжила выпуск, попросив у зрителей прощения за грустный вид. На кадрах, которые стали вирусными в Сети, видно, с каким трудом журналистка сдерживает слёзы.
Всего несколько минут назад мне сказали, что мой старший брат погиб. Я искренне извиняюсь за свою грусть. Одна из вещей, которую я узнала, работая в СМИ, — это то, что нужно оставлять личную жизнь за дверями студии. Поэтому я продолжу программу и сообщу вам последние новости о том, что происходит в стране,
— сказала Сахар Аббас.
Тарик, служивший в ВВС, погиб при обстреле базы Балад на севере Ирака, пишет Al Bayan, где дислоцировались американские военные. По предварительным данным, в результате оказались ранены четыре иракца. О пострадавших со стороны США не сообщалось.