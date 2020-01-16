Чт, 16.01.2020
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Стало известно о смерти 65-летней бывшей жены Дмитрия Иванова

Лолита и ее бывший муж

ФОТО: Instagram

Несколько дней назад выяснилось, что у экс-супруга Лолиты был фиктивный брак с пенсионеркой из Москвы. Ее близкие рассказали, что женщины уже нет в живых, сообщает «Стархит».

Дмитрий Иванов родом из Белоруссии, а в Россию приехал в 2000-х. Как оказалось, тогда миловидному молодому парню удалось заключить брак с 65-летней женщиной. Этот союз помог спортсмену получить гражданство. Правда, спустя некоторое время он развелся с пенсионеркой и познакомился с Лолитой. Певица пытается доказать через суд, что их брак с Дмитрием был фиктивным. 

Журналисты разыскали близких той самой первой жены Иванова. Она была прописана на западе Москвы в районе Раменки. Теперь ее двушка сдается, а женщина умерла. 

«Ее уже нет в живых, умерла три-четыре года назад. Фактически замужем она была лишь однажды и рассталась с мужем в 1980-м году, развод оформили через три года. А с Дмитрием… Это была помощь хорошему человеку. Не за деньги, просто по доброте», — поделились ее близкие.

Бывшая жена заключила с Ивановым брачный договор, чтоб он не мог получить квартиру или машину после развода. Однако его тогда интересовало лишь гражданство России. Через три месяца он развелся с пенсионеркой.

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