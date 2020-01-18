Простые и правдивые гадания на Крещение в 2020 году

В ночь с 18 на 19 января каждый сможет приоткрыть завесу тайны проверенными методами.

В 2020 году на Крещение многие вновь будут ворожить, чтобы понять, какие сюрпризы могут ожидать за поворотом. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с точными гаданиями, которые под силу каждому. Несмотря на простоту, они являются самыми точными. В современном мире произошло много перемен, и гадать в бане для многих стало не актуальным. Поэтому в 2020 году можно попробовать не только проверенные временем способы, но и новые, которые не уступают в точности.

Гадание на суженого

Узнать, дождется ли девушка долгожданного предложения руки и сердца, в современном мире стало проще. Для этого не нужно выходить в морозную ночь за околицу, кидать обувь и подвергать себя опасности. Достаточно позвонить по придуманному номеру и дождаться ответа. Если ответ: «Да», то и любовь не заставит себя ждать. Обратить внимание нужно и на голос. Если он женский, то девушке стоит задобрить будущую свекровь, а если мужской, то после замужества первым ребенком будет сын.

Гадание на судьбу

Для этого гадания нужно взять бумажки и написать на них основные моменты, которые можно ожидать, например, замужество и одиночество, дальнюю дорогу и отчий дом, финансовое благополучие или бедность. Бумажки тщательно перемешиваются и кладутся под подушку со словами:

«Утро вечера мудренее. Спать ложусь, на судьбу положусь».

Сон обязательно запоминают и толкуют, а после пробуждения вынимают первую попавшуюся бумажку. То, что на ней написано, и будет ждать в скором времени.

Крещенское гадание на желание

В ночь на 19 января нужно написать на бумажках 12 самых актуальных желаний и разбросать их по полу. Закрыв глаза и опустившись на колени, бумажки собирают, приговаривая:

«Желание заветное исполнится, мечта сбудется, в дороге не заблудится. Какую бумажку захочу, такую и открою, от судьбы ничего не укрою».

Любую из подобранных бумажек кладут отдельно, а затем открывают глаза и читают, что же из задуманного точно сбудется в 2020 году.

Гадание на замужество

На Крещение выходят на улицу, чтобы послушать, что происходит вокруг. Если вдалеке раздается смех, то замужняя жизнь будет легкой и беззаботной. Слышна перебранка − муж будет сварливым и скупым. Если слышится плач, то девушка будет лить слезы после того, как выйдет замуж, а если слышен голос ребенка, то вскоре после замужества появится прибавление.

Крещенское гадание