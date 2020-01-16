Астролог Глоба назвала четыре знака Зодиака, которых ожидает удача в феврале

По словам специалиста, много разноплановых событий произойдет у Тельцов. Те, кто состоит в отношениях, будут наслаждаться периодом взаимопонимания с партнером, а в карьере представителей этого знака Зодиака ждет продвижение. В это время астролог рекомендует вести здоровый образ жизни, а при любых подозрениях на проблемы со здоровьем обращаться к врачу. Главным событием февраля 2020 года станет избавление от неприятного человека, который регулярно осложняет Тельцам жизнь.

У Близнецов наступает период стабильности практически во всех сферах жизни. Вы будете наслаждаться гармонией в отношениях, на работе ваш труд не будет оставаться незамеченным. Астролог рекомендует не рассчитывать ни на кого в работе и не давать никому денег в долг. Откажитесь от ненужных приобретений, и тогда февраль 2020 года пройдет для вас максимально гармонично и счастливо.

Девам во втором месяце года астролог обещает яркое проявление чувств со стороны партнера. Вас будут считать совершенством, и вы в ответ будете дарить партнеру внимание. Одинокие Девы будут получать комплименты от окружающих, а на работе ваши заслуги будут оценены по достоинству. Старайтесь аккуратнее передвигаться по улицам и при возможности откажитесь от управления автомобилем.