Астролог Глоба назвала четыре знака Зодиака, которых ожидает удача в феврале

Астролог Тамара Глоба предрекает успешный февраль 2020 года для четырех знаков Зодиака.
По словам специалиста, много разноплановых событий произойдет у Тельцов. Те, кто состоит в отношениях, будут наслаждаться периодом взаимопонимания с партнером, а в карьере представителей этого знака Зодиака ждет продвижение. В это время астролог рекомендует вести здоровый образ жизни, а при любых подозрениях на проблемы со здоровьем обращаться к врачу. Главным событием февраля 2020 года станет избавление от неприятного человека, который регулярно осложняет Тельцам жизнь.
У Близнецов наступает период стабильности практически во всех сферах жизни. Вы будете наслаждаться гармонией в отношениях, на работе ваш труд не будет оставаться незамеченным. Астролог рекомендует не рассчитывать ни на кого в работе и не давать никому денег в долг. Откажитесь от ненужных приобретений, и тогда февраль 2020 года пройдет для вас максимально гармонично и счастливо.
Успех во всех сферах ждет Рыб в феврале 2020 года. Одинокие представители этого знака Зодиака встретят свою вторую половинку, а на работе ваши былые заслуги принесут приятные бонусы. Ваш работодатель ценит вас как специалиста и готов на ваш рост. Астролог Тамара Глоба рекомендует в этот период больше отдыхать и не переутомляться.