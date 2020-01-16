Телеведущая Малышева рассказала о связи видов рака с группой крови

По словам телеведущей, исследования доказали, что носители разных групп крови подвержены риску развития разных типов рака. Так, по мнению Малышевой и ее коллег, люди с 1-й группой крови подвержены раку толстой кишки. Медики посоветовали сделать колоноскопию в 40 лет, если у родственников было подобное заболевание.

Обладателей 2-й группы крови рискуют заболеть раком желудка. Малышева рекомендовала им провести гастроскопию в 45 лет и повторять процедуру каждые два - три года.

Люди с 3-й группой крови серьезно рискуют заболеть раком поджелудочной железы. И шансов больше у обладателей лишнего веса, отметили в передаче. Медики порекомендовали им пройти ультразвуковое исследование брюшной полости и сдать биохимический анализ крови.

Носителям 4-й группой крови, согласно данным исследований, угрожает рак почек. В связи с чем им необходимо регулярно записываться на УЗИ этого органа.