Телеведущая Малышева рассказала о связи видов рака с группой крови

В эфире шоу «Жить здорово!» на Первом канале его ведущая врач Елена Малышева рассказала о зависимости видов рака от группы крови больных и назвала «самый хороший» вид заболевания.
По словам телеведущей, исследования доказали, что носители разных групп крови подвержены риску развития разных типов рака. Так, по мнению Малышевой и ее коллег, люди с 1-й группой крови подвержены раку толстой кишки. Медики посоветовали сделать колоноскопию в 40 лет, если у родственников было подобное заболевание.
Обладателей 2-й группы крови рискуют заболеть раком желудка. Малышева рекомендовала им провести гастроскопию в 45 лет и повторять процедуру каждые два - три года.
Люди с 3-й группой крови серьезно рискуют заболеть раком поджелудочной железы. И шансов больше у обладателей лишнего веса, отметили в передаче. Медики порекомендовали им пройти ультразвуковое исследование брюшной полости и сдать биохимический анализ крови.
Носителям 4-й группой крови, согласно данным исследований, угрожает рак почек. В связи с чем им необходимо регулярно записываться на УЗИ этого органа.
В финале обсуждения, Малышева сделала вывод, что из всех вариантов рак почек «самый хороший», ведь, согласно исследованиям и имеющейся практике, он чаще всего локализован, «отлично выявляется и лечится прекрасно».