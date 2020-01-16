Жену Ромы Жукова с шестью детьми выселяют из квартиры

Теперь Жукова живет как на иголках: банк, в котором была оформлена ипотека, грозится отобрать двухкомнатную квартиру из-за просрочки платежей. Елена только начала здесь обживаться и затеяла ремонт. «Рома передал через детей, чтобы я не старалась, так как мы все равно здесь жить не будем. Он обещал покрывать платежи по жилью, размер которого составляет 100 тысяч рублей (почти 1 500 евро) в месяц, но не делает этого», — отметила Елена.

Если Елену выселят, ей с детьми придется ютиться в однушке. Она не понимает, почему Роман мстит ей.

«Поначалу считала, что он шутит, ведь я решила прекратить с ним общение, так как оно негативно сказывается на моем самочувствии. С его легкой руки мне постоянно звонят из школы, службы опеки, проверяют, в каких условиях мы живем. Это не жизнь, а выживание. Рома внимательно следит за моей страницей в Instagram и на основе этого делает себе пиар. Недавно отправилась с детьми на отдых в санаторий, так он заявил, что я их спрятала от него», — посетовала она.

Елена делает все, чтобы обеспечить детям достойную жизнь

Также Жукова возмущена и действиями со стороны новой пассии артиста — Ольги. Та заявляла, что Елена избила ее. «Никто не поднимал на нее руку. В окружении Ольги мне сообщили, что та, будучи в нетрезвом состоянии, упала с лестницы. Роман связался непонятной особой, которая ради пиара готова на все, даже на клевету в мой адрес», — добавила Елена.

Нелегкую ситуацию в семье Жуковых прокомментировал адвокат Елены. «Судя по тому, как себя ведет Роман, ему не нужны дети. Все его обвинения в адрес Елены созданы для пиара. Он приходит на шоу, придумывает небылицы, говорит, что не будет платить ей денег, мол, та тратит их исключительно на себя. В таком случае ему можно открыть счет на наследников. Говоря об алиментах, певец не торопится озвучивать свои доходы. А у него ведь концерты, бизнес — гостиница-ресторан. Детям нужны не только финансы, но и внимание отца, а он настраивает их против матери. Причем сам не собирается воспитывать их», — подчеркнул Геннадий Мельников.

Сейчас Жукова делает все, чтобы обеспечить детям достойную жизнь. «С 17-ти лет работаю в сфере шоу бизнеса, сотрудничаю с многими фирмами, зарабатываю на рекламе, пиаре, а также своем любимом хобби — шить и переделывать одежду, участвовать в организации концертов, праздничных и других мероприятий», — рассказала Елена.

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Несмотря на все ее усилия певец остается непреклонным. «Папа Рома все время боится перечислить мне лишнюю копейку, дает деньги детям на руки, а этого делать нельзя, так как они еще маленькие и не осознают, на что их правильно потратить. Какую сумму папа переводит старшим детям — не знаю, это полностью его инициатива, и то, что он всем показывает чеки — это позор», — сокрушается женщина, которая не теряет надежду помириться с мужем и нормально решить с ним вопрос о содержании наследников.