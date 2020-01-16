Интернет-пользователи обсуждают беременность Кети Топурии

Интернет-пользователи обсуждают фото беременной Кети Топурии, которая в настоящее время встречается с 35-летним бизнесменом и дипломатом Львом Деньговым. Снимок сделан во время выступления солистки «А'Студио»: артистка стоит на сцене, положив руку на заметно округлившийся живот.

Некоторые фанаты певицы решили, что этот кадр подтверждает недавно появившиеся слухи о том, что Топурия ждет ребенка от нового любовника. Однако сама артистка свое интересное положение не подтверждает. Да и фото может оказаться старым, сделанным в период первой беременности артистки. Как известно, у Топурии уже есть один ребенок – 4-летняя дочь Оливия от бывшего мужа, бизнесмена Льва Гейхмана.