Чт, 16.01.2020
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Интернет-пользователи обсуждают беременность Кети Топурии

Кэти Топурия.

ФОТО: Lystseva Marina/ITAR-TASS

В Сети появилось фото солистки «А"Студио», которая, вне всякого сомнения, находится в интересном положении, рассказывает Topnews.

Интернет-пользователи обсуждают фото беременной Кети Топурии, которая в настоящее время встречается с 35-летним бизнесменом и дипломатом Львом Деньговым. Снимок сделан во время выступления солистки «А'Студио»: артистка стоит на сцене, положив руку на заметно округлившийся живот.

 
 
Некоторые фанаты певицы решили, что этот кадр подтверждает недавно появившиеся слухи о том, что Топурия ждет ребенка от нового любовника. Однако сама артистка свое интересное положение не подтверждает. Да и фото может оказаться старым, сделанным в период первой беременности артистки. Как известно, у Топурии уже есть один ребенок – 4-летняя дочь Оливия от бывшего мужа, бизнесмена Льва Гейхмана.
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