Виторган показал неприличную переписку с няней сына Собчак

Недавно мальчик побывал на горнолыжном курорте Куршевель вместе со своей звездной мамой и там успел заболеть. После возвращения на родину Платона передали на руки няне, которая сейчас ухаживает за ним.

Сам Виторган сейчас находится в Санкт-Петербурге, но держит связь с няней и узнает всю последнюю информацию о том, как чувствует себя мальчик.

Недавно Максим поделился с подписчиками своего Instagram забавным скриншотом, на котором запечатлена опечатка няни. «Доброе утро! Ночь прошла спокойно. Ср***л всю ночь, кашля не было! Еще спит. Не бужу, пусть восстанавливается!» - пишет женщина.

Позднее она, судя по всему, перечитав свое сообщение, поправляет ошибку: «Спал!!!!»

«Переписка с няней. Одна опечатка - и настроение твое улучшилось», - с юмором прокомментировал Виторган сообщение няни.