Виторган показал неприличную переписку с няней сына Собчак

Знаменитый российский актер Максим Виторган, расставшийся в прошлом году с Ксенией Собчак, проявляет отцовское внимание к родившемуся в браке с телеведущей сыну и при любой удобной возможности берет Платона к себе и проводит с ним время.
Недавно мальчик побывал на горнолыжном курорте Куршевель вместе со своей звездной мамой и там успел заболеть. После возвращения на родину Платона передали на руки няне, которая сейчас ухаживает за ним.
Сам Виторган сейчас находится в Санкт-Петербурге, но держит связь с няней и узнает всю последнюю информацию о том, как чувствует себя мальчик.
Позднее она, судя по всему, перечитав свое сообщение, поправляет ошибку: «Спал!!!!»
«Переписка с няней. Одна опечатка - и настроение твое улучшилось», - с юмором прокомментировал Виторган сообщение няни.