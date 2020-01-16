Певица Гагарина пугает фанатов своей худобой

Подписчики массово просят певицу больше есть и даже собираются скинуться ей на еду, пишет Пятый канал.
Певица Полина Гагарина выложила на своей странице в Instagram фото в купальнике. Фанаты обратили внимание на ее худобу и призывают артистку поесть.
«Зов джунглей». Помните такую передачу?» — подписала Гагарина снимок, также посоветовав посмотреть сериал «Утреннее шоу».
В комментариях ее активно призывают поесть. Даже появились желающие собрать для певицы деньги на еду. Другие фанаты отмечают, что у Полины Гагариной прекрасная фигура, и называют ее шикарной женщиной.