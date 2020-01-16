Чт, 16.01.2020
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Певица Гагарина пугает фанатов своей худобой

Полина Гагарина.

ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Подписчики массово просят певицу больше есть и даже собираются скинуться ей на еду, пишет Пятый канал.

Певица Полина Гагарина выложила на своей странице в Instagram фото в купальнике. Фанаты обратили внимание на ее худобу и призывают артистку поесть.

«Зов джунглей». Помните такую передачу?» — подписала Гагарина снимок, также посоветовав посмотреть сериал «Утреннее шоу».

В комментариях ее активно призывают поесть. Даже появились желающие собрать для певицы деньги на еду. Другие фанаты отмечают, что у Полины Гагариной прекрасная фигура, и называют ее шикарной женщиной.

Полина Гагарина

ФОТО: Instagram

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