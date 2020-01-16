Бывшая жена Джонни Деппа закрутила роман с женщиной

Голливудская актриса после громкого разрыва отношений с Джонни Деппом неоднократно начинала отношения с именитыми мужчинами. Однако после неудачных попыток построить крепкий союз, Эмбер Херд вернулась в женские объятия.

На страницах издания Daily Mail появились провокационные фото звезды с 38-летней Бьянкой Бутти. Женщина тоже связана с кинематографом и в течение четырех лет борется с раком молочной железы.

В Калифорнии девушки покинули роскошный отель и отправились на прогулку по городу на раритетной машине Ford Mustang, которой Эмбер Херд управляет после развода с голливудским актером. Судя по фото между женщинами царят романтические отношения, а их публичные жаркие объятия и поцелуи свидетельствуют о том, что у этих чувств есть будущее.

Фотографии пары смотрите ЗДЕСЬ!

Стоит отметить, что на красноречивых кадрах Эмбер Херд изображена с гипсом на левой ноге. Пока неизвестно, что случилось с актрисой, однако рядом с Бьянкой Бутти проблемы со здоровьем становятся для нее второстепенными.