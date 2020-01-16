Гороскоп на 16 января: Овнам придется воевать за место под солнцем, а у Весов будет скучный день

В этот четверг на нас влияет спокойный 22-й лунный день. Он не такой уж безобидный, как может показаться на первый взгляд. Некоторые мои коллеги считают его неблагоприятным и сложным. Даже обычные дела в эти лунные сутки могут не удаваться или зависать. Но это происходит только с теми, кто невнимателен и предпочитает пользоваться запрещенными методами.
Овен
Ваши оппоненты будут ставить вам палки в колеса. Не поддавайтесь и не бойтесь – вы поступаете правильно.
Телец
Не пропустите знаковую встречу с человеком, который в будущем окажет вам поддержку и покровительство.
Близнецы
Не стоит доверять быстрой выгоде и ложным обещаниям. Вы же сами знаете, где бывает бесплатный сыр, пишет «Сегодня».
Прислушивайтесь к советам более опытных людей, они не желают вам зла. Вы получите желаемое.
Лев
Ваш успех может вызвать зависть у окружающих. Придется выбирать между дружбой и карьерным ростом.
Дева
В этот день будет полезным обращение к прошлому. Всплывут какие-то давние деловые связи с проверенными партнерами.
Весы
В этот день вас ждет однообразная и скучная рутина, без которой не получится достичь нужного результата в работе.
Скорпион
Стрелец
Столкнувшись с трудностями, не опускайте руки. Старайтесь завоевать авторитет у коллег и начальства.
Козерог
День предоставит вам новую полезную информацию, главное – суметь ее рассмотреть в потоке однообразных новостей.
Водолей
Не пускайте все на самотек. Станьте хозяином положения, тем более вам не занимать лидерских качеств.
Рыбы
В этот день лучше подстраховаться и самостоятельно не принимать важных и судьбоносных решений.