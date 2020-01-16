Украл хит Билана: Рудковская пригрозила Авербуху штрафом

Музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила фигуриста Илью Авербуха в неправомерном использовании песни Димы Билана «Держи» в своем ледовом шоу. По ее словам, хореограф украл композицию и спрятался в кусты, о чем не знал Первый канал, транслировавший постановку.

«Обожаю такие моменты! На этом можно было тему и закрыть, если бы правильный и честный Илья извинился перед нами за то, что без каких-либо договоренностей и документов и тем более без разрешения поставил номер на принадлежавший нам с Димой Биланом небезызвестный трек «Держи» на своем декабрьском шоу!» — сообщила Рудковская в своем Telegram-канале.

Продюсер подчеркнула, что за это Авербуху грозит штраф до 73 000 евро

«Я вам это не прощаю, знайте! Штраф, говорят, за такое безобразие — до 73 000 евро, — продолжила Рудковская. — Мы больше месяца ждали от вас извинения, но оно так и не последовало! Вы человек, видимо, очень богатый. Вам проще заплатить, чем извиниться перед правообладателями. Мы, в принципе, не против, как говорится, лишняя копеечка никому не помешает. Сэкономили на фигуристах — отдали за чужой несогласованный раскрученный контент».

Сам Авербух отказался комментировать претензии со стороны продюсера

Кроме того, в своем посте Рудковская напомнила о недавнем скандале, связанном с низкими гонорарами фигуристки Евгении Медведевой. По ее мнению, скупой Авербух мог бы накинуть спортсменам высокого уровня за выдающиеся показатели КПД.

О том, что спортсменка за одно выступление в рамках шоу Авербуха «Волшебник страны Оз» получила 2200 евро, 11 января сообщили «Аргументы и Факты». Отмечалось, что олимпийская чемпионка Алина Загитова, исполнившая роль в представлении Татьяны Навки «Спящая красавица», в свою очередь, за один выход якобы заработала порядка 9000 евро.

В своем блоге Рудковская обвинила хореографа в том, что он мало платит звездам мирового катания

«По три шоу в день девочка катала, а это очень тяжело, — выразила мнение предпринимательница. — Не все мужики выдерживают три шоу, не то что такие хрупкие девочки!»

Также Рудковская рассказала об организации шоу «Золушка» ее мужем Евгением Плющенко. По ее словам, олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Юлия Липницкая, принимавшие участие в постановке, выступали в платьях, ткани для которых доставляли прямиком из Парижа.

«Также мы с Евгением щедро малышек одариваем подарками и цветами. Они себя чувствуют настоящими принцессами не только на льду, но и в жизни, видимо, от этого и работают с нами не первый год», — объяснила она.

В то же время продюсер отказалась называть гонорары участниц шоу

«Я же не Илья Авербух всему миру рассказывать, сколько и кто у кого получает. Мне кажется, это не совсем тактично по отношению к другим спортсменам. Но могу смело заверить, что сумма достаточная для того, чтобы девочки не убивались, а катались не по три, а по два шоу в день в удовольствие себе и на радость зрителям», — пояснила Рудковская.

Между тем Авербух заявил, что Евгения Медведева зарабатывала больше 2200 евро за участие в его ледовом шоу. Заслуженный мастер спорта России отметил, что эта сумма — размер среднего гонорара фигуриста, участвующего в постановках.

«И речь в основном шла про фигуристов, которые уже завершили карьеру», — пояснил Авербух. В заключение он обвинил СМИ в том, что они отнесли Медведеву к числу тех, кто получает средний гонорар, однако уточнил, что раскрывать сумму он не будет.

«Потому что это является коммерческой тайной, но Евгения, конечно, получает больше», — отметил фигурист.

Что касается претензий Рудковской относительно недоплаты своим фигуристам, Авербух ответил ФАН, что, по его мнению, продюсеру известно далеко не все о фигурном катании.