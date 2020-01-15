Райдеры русских знаменитостей, которые могут вас удивить

Порой райдеры поражают своей странностью. В этой статье перечислены некоторые из них.

1. Светлана Лобода

По поводу номера особые пожелания заключаются в том, чтобы шторы на окнах были плотным, а сами окна выходили на тихую сторону. Так же певица просит вина, не старше 2007 года. Но самое странное пожелание - новый чайник, которым никто не пользовался до неё и обязательное наличие чека на его покупку.

Светлана Лобода ФОТО: Anton Novoderezhkin/TASS

2. Наргиз

В основном требования певицы не отличаются от всех остальных, но в её номере обязательно должно быть несколько белых полотенец размером 1х1,5 метра. Всё дело в том, что у Наргиз есть особый ритуал подготовки к концерту : певица заворачивается в полотенце и ходит так по номеру, настраиваясь на выступление.

Наргиз Закирова ФОТО: Ramil Sitdikov/RIA Novosti

3. Сергей Лазарев

Бытовые требования певца довольно простые и заключаются в том, чтобы в номере всегда была горячая и холодная вода, телефон и телевизор. Однако кроме всего прочего Лазарев требует баночку мёда и имбирь, причём мед должен быть только натуральный, с пасеки.

Сергей Лазарев ФОТО: Anton Novoderezhkin/TASS

4. Стас Михайлов

Чтобы Стас приехал в ваш город, организаторам придётся выкупить целый вагон поезда, где поедет сам певец и его команда. В отеле, где он будет проживать, должен быть фитнес-зал, который по надобности необходимио освободить от других людей.

Стас Михайлов и Лайма Вайкуле. ФОТО: Konstantin Sednev

5. Александр Малинин

Мало кто знает, что певец очень любит запеченную утку, причём свеже убитую, а не размороженную. Иногда это является настоящей проблемой для организаторов, ведь порой живую утку трудно достать. Однажды в ресторан отеля, где проживал Малинин, доставили утку специально для него, а повар подменил её на мороженую. При дегустации артист это заметил и был очень не доволен.

Александр Малинин. ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

6. Стас Костюшкин

К особым требованиям артиста можно отнести наличие в номере свежих ягод (малина, клубника, земляника, голубика) и орехов. А ещё, Костюшкин не любит, когда при нем курят, так что водитель и обслуживающий персонал должны быть некурящими.

Стас Костюшкин ФОТО: Instagram

7. Сергей Зверев

В райдере Зверева есть требование, в котором стилист просит обращаться к нему не иначе как "суперзвезда". Так же ему нужен человек, который будет записывать каждый его шаг.

8. ​Дискотека авария

Одно время в райдере артистов был указан живой петух, как реквизит к песне "Яйца", а ещё ноги пластмассовых манекенов для наглядного иллюстрирования песни" Ноги". Когда в группе появилась девушка, странные требования сменились на ширму, которая решает проблему совместного переодевания артистов.

На этом пока все. Творческие личности довольно своеобразные люди, видимо поэтому они требуют особых условий для своего таланта.

Дискотека авария ФОТО: Скриншот с Instagram