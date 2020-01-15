Представитель ЛГБТ-сообщества Артем Трохачев: в Ида-Вирумаа открытым геем или лесбиянкой тяжело быть

Сегодня утром ведущие Андрей Титов и Елена Соломина затронули тему секс-меньшинств в эфире программы «Кофе+» на ETV+. В студии побывал представитель ЛГБТ-сообщества Артем Трохачев.

«В Силламяэ, как и во всем Ида-Вирумаа, открытым геем или лесбиянкой тяжело быть. Обсуждение темы ВИЧ и СПИДа для молодежных работников там - это табу. В молодежной сфере работают люди гомофобных взглядов. Это ужасно, потому что ребенок не может поделиться с ними своими проблемами», - сказал Артем Трохачев.

Что касается Таллинна, то здесь явных проблем нет, так считает Трохачев. «Возможно, на вас будут косо смотреть, если вы возьметесь за руки. Со мной, например, произошел такой случай. Члены молодежного крыла EKRE бросали в нас с подругой камни на площади Вабадузе из-за футболок в радужной расцветке. Такие случае обязательно нужно регистрировать», - вспоминает ЛГБТ-активист.