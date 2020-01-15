Ср, 15.01.2020
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Бургер из этого таллиннского заведения признан одним из самых вкусных в Европе! А вы там были?

ФОТО: VLND Burger/Facebook

Авторы туристического портала Big Seven Travel выбрали 50 лучших бургерных Европы, таллиннское заведение VLND вошло в ТОП-5 и заняло четвертое место. 

Рейтинг составляли весь 2019 год и в расчет брали также рекомендации посетителей различных мест общепита. В этот раз Таллинн занимает высокую позицию - 4 место. 

«Хоть в Таллинне и жесткая конкуренция, этот соблазнительный новичок завоевал любовь посетителей, победив конкурентов. VLND Burger завоевал городской рынок, свежие булочки и отечественная говядина - вот секрет успеха», - говориться на сайте. Также редакторы выделили классические ингредиенты сандвича - сыр Чеддер и красный лук. 

Некоторые эстонские знаменитости, кстати, согласились стать рекламными лицами VLND Burger, в том числе эстонский рэпер Reket. Теперь же выяснилось, что не только местные селебрити боготворят бургеры оттуда, но и туристы со всего мира.

На третьем месте рейтинга расположился Goiko Grill – Валенсия, Испания;

Второе место досталось заведению Burger And Beyond – в столице Великобритании - Лондоне;

и внимание... Первое место Европы - Sad Man’s Tongue Bar & Bistro – Чехия, Прага. 

Соседняя Рига заняла в этом рейтинге 47 место, Вильнюс - 26-е. 

А вы когда-нибудь были там?

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