Бургер из этого таллиннского заведения признан одним из самых вкусных в Европе! А вы там были?

Рейтинг составляли весь 2019 год и в расчет брали также рекомендации посетителей различных мест общепита. В этот раз Таллинн занимает высокую позицию - 4 место.

«Хоть в Таллинне и жесткая конкуренция, этот соблазнительный новичок завоевал любовь посетителей, победив конкурентов. VLND Burger завоевал городской рынок, свежие булочки и отечественная говядина - вот секрет успеха», - говориться на сайте. Также редакторы выделили классические ингредиенты сандвича - сыр Чеддер и красный лук.

Некоторые эстонские знаменитости, кстати, согласились стать рекламными лицами VLND Burger, в том числе эстонский рэпер Reket. Теперь же выяснилось, что не только местные селебрити боготворят бургеры оттуда, но и туристы со всего мира.

На третьем месте рейтинга расположился Goiko Grill – Валенсия, Испания;

Второе место досталось заведению Burger And Beyond – в столице Великобритании - Лондоне;

и внимание... Первое место Европы - Sad Man’s Tongue Bar & Bistro – Чехия, Прага.

Соседняя Рига заняла в этом рейтинге 47 место, Вильнюс - 26-е.