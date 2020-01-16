«Нет скандала – нет рейтинга!»: Мария Шукшина раскрыла схему Малахова и его редакторов

Российская актриса Мария Шукшина на своей Instagram-странице рассказала, что наконец-то смогла познакомиться с внуком Марком. Артистка также раскрыла подробности контракта между программой Андрея Малахова «Прямой эфир» и бывшей возлюбленной ее сына Фрейи Зильбер. Об этом пишет Русский TVNET.
Актриса объяснила, что все два года зрителей обманывали. Дело в том, что у Фрейи был заключен контракт с Малаховым и его продюсерами. Согласно договору девушка не могла прийти к семье Шукшиных без камер. Теперь срок действия документа истек и Зильбер попросила семьи взять на время малыша Марка к себе.
«Два года продолжалась грязная кампания, инициированная Малаховым и Ко с целью травли моей семьи. Не мне судить Фрейю, каждый зарабатывает, как может. Бог нам всем судья! По контракту с Малаховым она не имела права прийти к нам одна с малышом. Только с камерами! Только с редакторами! Только по сценарию! (Так же, как и звонки, и переписка, без нашего на то согласия, нарушая ст. 23, 24 Конституции РФ, ст. 49 Закона РФ «О средствах масс.информации»). За это ей платили очень хорошие деньги, чего она и не скрывает», – объяснила Шукшина.
Мария Васильевна подчеркнула, что зрителям надо понимать, что их обманывали, а они верили в эту постановку.
«Должна вас разочаровать: не будь этих передач, мы бы встретились и приняли участие в воспитании Марка еще два года назад! Без ругани, без скандалов, без грязи, без помоев! Но Малахову и Ко это невыгодно. Кто ж смотреть будет, если нет скандала?! Нет скандала – нет рейтинга! Им нужна грызня! Нет грызни? Выдумаем!» – отметила Мария.
Актриса объяснила, что редактора шоу хотели, чтобы семья Шукшиных пришла на шоу, но не для того, чтобы примирить (хотя ссоры и не было), а наоборот, чтобы снять как можно больше программ и поднять рейтинги передачи.
«Мир – это не про них! Их – это бизнес!» – заверила Мария Шукшина.
«Но не на тех напали господа (не)хорошие! Нам не в чем, и не перед кем оправдываться, мы, в отличие от них, живем по совести. А для меня это самое главное! Весь мир может быть против меня, но если я в ладу со своей совестью, мне спокойно и радостно!» – указала она.
Шукшина объяснила, что после падения рейтингов передачи, когда продюсеры поняли, что звездная семья не собирается приходить на шоу, они расторгли договор с Фрейей. В начале 2020 года девушка сама пришла к Марии без камер и попросила, чтобы Марк пожил в у них некоторое время.
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#марияшукшина Слава Богу за всё! И за то, что наконец-то истек срок контракта малахова с Фрейей. И мы с Макаром, наконец, смогли познакомиться с чудесным малышом Марком! 2 года продолжалась грязная кампания, инициированная малаховым и Ко с целью травли моей семьи. Не мне судить Фрейю, каждый зарабатывает, как может. Бог нам всем судья! По контракту с малаховым она не имела права прийти к нам одна с малышом. Только с камерами! Только с редакторами! Только по сценарию! (Так же, как и звонки, и переписка, без нашего на то согласия, нарушая ст. 23,24 Конституции РФ, ст. 49 Закона РФ «О средствах масс.информации») За это ей платили очень хорошие деньги, чего она и не скрывает. И это надо понимать ЗРИТЕЛЯМ, которых одурачивают, и которые принимают эти постановки за чистую монету и верят им! Должна вас разочаровать: не будь этих передач, мы бы встретились и приняли участие в воспитании Марка еще 2 года назад! Без ругани, без скандалов, без грязи, без помоев! Но малахову и Ко это невыгодно. Кто ж смотреть будет, если нет скандала?! Нет скандала - нет рейтинга! Им нужна ГРЫЗНЯ! Нет грызни? ВЫДУМАЕМ! Их целью был наш приход на шоу, но не с тем, чтобы помирить нас (мы и не ссорились, собственно), а наоборот, превратить это в "санта-барбару" в 200 серий с зашкаливающими рейтингами. Мир - это не про них! Их - это бизнес! Хотя больше всего они любят позиционировать себя миротворцами, ну, не подонками же им самих себя называть, правильно ведь?))))) Но не на тех напали господа (не)хорошие! Нам нЕ в чем, и нЕ перед кем оправдываться, мы, в отличие от них, живем по совести. А для меня это самое главное! Весь мир может быть против меня, но если я в ладу со своей совестью, мне спокойно и радостно! И еще они забыли о двух очень важных истинах - 1.ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ! 2.ДОБРО ВСЕГДА ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО! Рано или поздно! И это уже ЗАКОНЫ БОЖЬИ, а не Федер.РФ! Не заполучив нас, рейтинги стали падать, и тогда в конце 2019 они расторгли договор с Фрейей. А уже в начале 2020 Фрейя пришла к нам (без камер, без малахова, без своры редакторов и экспертов мирно и тихо) и попросила, чтобы Марк пожил в нашей семье некоторое время, на что мы с радостью и согласились! ПРОДОЛЖЕНИЕ👇