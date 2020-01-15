Отец Децла требует ДНК-тест на подтверждение родства с внуком

Отец знаменитого рэпера Децла Александр Толмацкий потребовал у вдовы сына провести ДНК-тест на подтверждение родства с внуком. Мужчина сомневается, что мальчик действительно является его родственником, пишут Дни.ру.
На днях в Сети появился отрывок из анонса нового выпуска шоу "Прямой эфир". Героем программы стал отец Кирилла Толмацкого. Продюсер впервые после смерти сына дал откровенное интервью о его жизни. Кроме того, Александр заявил, что сомневается в родстве со своим 14-летним внуком.
Почти год с нами нет родоначальника отечественного хип-хопа, легенды целого поколения отечественного репа, Децла. Впервые после трагической смерти 35-летнего Кирилла Толмацкого в студии "Прямого эфира" исповедь отца – первое телевизионное интервью Александра Толмацкого после похорон сына. Но главное, отец и продюсер Децла сегодня готов сделать публичное заявление: он сомневается, что мальчик, которого Кирилл воспитывал 14 лет, его сын. С помощью нашей программы Александр Толмацкий требует сделать тест ДНК на отцовство. Что ответит вдова рэпера?
– заявил в анонсе Андрей Малахов.
Напомним, Децл скончался 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет на концерте в Ижевске. Официальной причиной смерти рэпера назвали проблемы с сердцем. У него осталась жена Юлия Толмацкая и 14-летний сын Антоний.