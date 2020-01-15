Отец Децла требует ДНК-тест на подтверждение родства с внуком

Почти год с нами нет родоначальника отечественного хип-хопа, легенды целого поколения отечественного репа, Децла. Впервые после трагической смерти 35-летнего Кирилла Толмацкого в студии "Прямого эфира" исповедь отца – первое телевизионное интервью Александра Толмацкого после похорон сына. Но главное, отец и продюсер Децла сегодня готов сделать публичное заявление: он сомневается, что мальчик, которого Кирилл воспитывал 14 лет, его сын. С помощью нашей программы Александр Толмацкий требует сделать тест ДНК на отцовство. Что ответит вдова рэпера?