22-летняя возлюбленная Леонардо Ди Каприо рассказала о минусах романа с голливудской звездой

Чем больше публичности, тем больше осуждения и негатива. Это немного обидно, потому что ты действительно стараешься хорошо работать, быть приятным и хорошим человеком, а люди в это время желают тебе негативных вещей. Но это никогда не лишит меня удовольствия от ремесла, которое я осваиваю,