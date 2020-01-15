22-летняя возлюбленная Леонардо Ди Каприо рассказала о минусах романа с голливудской звездой

22-летняя актриса и модель Камила Морроне, которая с 2018 года встречается с 45-летним Леонардо ДиКаприо, назвала главный минус отношений со знаменитым актером, пишет Сегодня.
По ее словам, популярность звезды сделала ее объектом критики со стороны общества и прессы. Но Камила не собирается расстраиваться из-за сплетен и счастлива от того, что занимается сейчас любимым делом – актерским ремеслом.
Чем больше публичности, тем больше осуждения и негатива. Это немного обидно, потому что ты действительно стараешься хорошо работать, быть приятным и хорошим человеком, а люди в это время желают тебе негативных вещей. Но это никогда не лишит меня удовольствия от ремесла, которое я осваиваю,
– рассказала Камила изданию WSJ.