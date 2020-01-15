Боксер Тайсон Фьюри мастурбирует по семь раз в день перед важным боем. Никогда не догадаетесь, зачем

Все, кто стеснялся мастурбировать и говорить об этом, могут выдохнуть! Теперь вы не рукоблудничаете или снимаете напряжение, а строите спортивную карьеру! По крайней мере, Тайсон Фьюри уделяет этому занятию довольно много времени, а уж его-то заподозрить в глупостях просто невозможно.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе рассказал о том, как готовится ко второму поединку с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. И смеем заметить, мастурбации в его графике уделяется довольно много времени. Боксер удовлетворяет себя не менее семи раз за день - британец считает, что это занятие является важной частью программы для подготовки к бою.

"Я ем пять-шесть раз в день и выпиваю восемь литров воды. Если это даёт мне преимущество, то я готов пробовать. Также я мастурбирую семь раз в день, таким образом, я сохраняю в организме уровень тестостерона. Нужно оставаться активным и поддерживать тестостерон, не хочу, чтобы его уровень падал", — говорит он.

Бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри ФОТО: ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters