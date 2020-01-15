Ученые объяснили, чем полезен флирт на работе

Ученые утверждают, что флирт на работе может быть полезен. Результаты исследования по данной теме опубликованы в Organizational Behavior and Human Decision Processes.

Специалисты из Америки, Австралии, Канады, Нидерландов провели масштабный опрос, в котором приняли участие несколько сотен человек. Исследователей интересовали истории из личной жизни, мнение людей о легком флирте, их отношение к ненавязчивому заигрыванию со стороны коллег на работе и подобное.

Оказалось, что флирт на рабочем месте не обязательно нужно сразу приравнивать к харрасменту. По данным ученых, он, наоборот, может создать в коллективе здоровую атмосферу. Легкие заигрывания могут повысить самооценку сотрудников, понизить у них уровень стресса и разрядить обстановку в случае конфликтов.

Однако специалисты подчеркивают, что речь идет исключительно о ненавязчивых формах такого общения. Флирт ни в коем случае не должен нарушать личные границы и доставлять неудобства адресату.