Девять продуктов, которые вы едите не вовремя и вредите себе

Все продукты могут быть полезны и, наоборот, нанести нашему организму вред, если употреблять их в неподходящее время. Информация о том, в какое время употреблять наиболее популярные продукты, поможет укрепить свое иммунитет и избежать проблем со здоровьем.
Бананы
Когда употреблять: до обеда
В этом фрукте большое количество пищевых волокон, которые улучшают пищеварительный процесс, могут убрать симптомы изжоги.
Когда не стоит: вечером
Употребляя большое количество бананов вечером, вы можете нарушить работу пищеварительной системы из-за образовавшейся в желудке слизи.
Макароны
Когда употреблять: первая половина дня
В макаронах, изготовленных из твердых сортов пшеницы, есть большое количество клетчатки. Она принесет пользу нашему организму, поскольку очищает его от токсинов и шлаков. А низкий гликемический индекс качественного продукта снижает риск появления диабета.
Когда не стоит: вечером
Как правило, макароны используется как гарнир к мясным блюдам. Такое сочетание делает ужин очень калорийным, в результате регулярного употребления вы можете столкнуться с ожирением. Поэтому вечером лучше отдавать предпочтение питательным и низкокалорийным продуктам, например, овощами или вовсе употреблять мясо или рыбу без гарнира.
Темный шоколад
Когда употреблять: с утра
Достаточно 1-2 кусочков качественного горького шоколада, чтобы организм получил мощную дозу антиоксидантов. Эти вещества обеспечивают стабильную работу сердечно-сосудистой системы, замедляют старение, борются со свободными радикалами в организме.
Когда не стоит: после полудня
Достаточно съесть 30 г черного шоколада, чтобы наш организм начал перерабатывать его излишки в жир, который обычно откладывается на животе и талии.
Томаты
Когда употреблять: с утра
Главное преимущество томатов – содержащиеся в них органические кислоты. Они участвуют в пищеварительных процессах, улучшают работу желудка.
Когда не стоит: вечером
Но также в томатах содержится щавелевая кислота, которые негативно сказывается на работе водно-солевого обмена. Если употреблять томат вечером, это может спровоцировать сильную отечность, которую вы можете обнаружить только утром, собираюсь на работу.
Апельсины
Когда употреблять: после обеда
Цитрусовые активизируют работу желудка, ускоряют метаболизм и оказывают тонизирующий эффект на весь организм.
Когда не стоит: ранним утром
Когда употреблять: сразу после завтрака
Достаточно небольшой горсти орехов (около 20-30 г). Такое количество и усвоится хорошо, и восполнит в организме недостаток Омега 3-кислот. Кроме того, орехи будут поддерживать тонус сосудов, улучшат работу бронхов, положительно у на давлении.
Когда не стоит: вечером
Главная опасность орехов, если есть их по вечерам – высокая калорийность продукта. Если регулярно включать их в рацион в это время суток, это может привести к ожирению.
Сыр
Когда употреблять: раннее утро
Несмотря на высокую калорийность, употребление сыра в небольшом количестве по утрам не станет причиной лишнего веса. Зато предотвратит метеоризм, вздутие живота.
Когда не стоит: вечером
Сыр – достаточно тяжело перевариваемый продукт. Употребляя его по вечерам, вы можете столкнуться с расстройством желудка.
Мясо
Когда употреблять: до вечера
В мясе много железа, которое необходимо для нашего организма: улучшает проходимость кислорода, что позволит устранить усталость, повышает сопротивляемость организма к различным негативным факторам.
Когда не стоит: вечером
Мясо переваривается достаточно долго – около 4-5 часов. Если употреблять этот продукт прямо перед сном, можно столкнуться с неприятными процессами, происходящими в кишечнике.
Картошка
Когда употреблять: по утрам
Содержащийся в картофеле крахмал снижает уровень плохого холестерина не только в крови, но и в печени. Кроме того, в этом корнеплоде много полезных минеральных веществ, которые помогут укрепить защитные силы организма.
Когда не стоит: во второй половине дня
У картофеля достаточно высокая калорийность по сравнению с другими овощами (примерно в 2-3 раза выше). Поэтому не стоит употреблять его после обеда, если вы не хотите набрать несколько лишних килограммов.