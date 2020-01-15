Девять продуктов, которые вы едите не вовремя и вредите себе

Бананы

Когда употреблять: до обеда

В этом фрукте большое количество пищевых волокон, которые улучшают пищеварительный процесс, могут убрать симптомы изжоги.

Когда не стоит: вечером

Употребляя большое количество бананов вечером, вы можете нарушить работу пищеварительной системы из-за образовавшейся в желудке слизи.

Макароны

Когда употреблять: первая половина дня

В макаронах, изготовленных из твердых сортов пшеницы, есть большое количество клетчатки. Она принесет пользу нашему организму, поскольку очищает его от токсинов и шлаков. А низкий гликемический индекс качественного продукта снижает риск появления диабета.

Когда не стоит: вечером

Как правило, макароны используется как гарнир к мясным блюдам. Такое сочетание делает ужин очень калорийным, в результате регулярного употребления вы можете столкнуться с ожирением. Поэтому вечером лучше отдавать предпочтение питательным и низкокалорийным продуктам, например, овощами или вовсе употреблять мясо или рыбу без гарнира.

Темный шоколад

Когда употреблять: с утра

Достаточно 1-2 кусочков качественного горького шоколада, чтобы организм получил мощную дозу антиоксидантов. Эти вещества обеспечивают стабильную работу сердечно-сосудистой системы, замедляют старение, борются со свободными радикалами в организме.

Когда не стоит: после полудня

Достаточно съесть 30 г черного шоколада, чтобы наш организм начал перерабатывать его излишки в жир, который обычно откладывается на животе и талии.

Томаты

Когда употреблять: с утра

Главное преимущество томатов – содержащиеся в них органические кислоты. Они участвуют в пищеварительных процессах, улучшают работу желудка.

Когда не стоит: вечером

Но также в томатах содержится щавелевая кислота, которые негативно сказывается на работе водно-солевого обмена. Если употреблять томат вечером, это может спровоцировать сильную отечность, которую вы можете обнаружить только утром, собираюсь на работу.

Апельсины

Когда употреблять: после обеда

Цитрусовые активизируют работу желудка, ускоряют метаболизм и оказывают тонизирующий эффект на весь организм.

Когда не стоит: ранним утром

А вот употреблять апельсины с утра, особенно на голодный желудок, нежелательно: это может стать причиной аллергии, сильного раздражения желудка, что нередко оборачивается гастритами. Орехи

Когда употреблять: сразу после завтрака

Достаточно небольшой горсти орехов (около 20-30 г). Такое количество и усвоится хорошо, и восполнит в организме недостаток Омега 3-кислот. Кроме того, орехи будут поддерживать тонус сосудов, улучшат работу бронхов, положительно у на давлении.

Когда не стоит: вечером

Главная опасность орехов, если есть их по вечерам – высокая калорийность продукта. Если регулярно включать их в рацион в это время суток, это может привести к ожирению.

Сыр

Когда употреблять: раннее утро

Несмотря на высокую калорийность, употребление сыра в небольшом количестве по утрам не станет причиной лишнего веса. Зато предотвратит метеоризм, вздутие живота.

Когда не стоит: вечером

Сыр – достаточно тяжело перевариваемый продукт. Употребляя его по вечерам, вы можете столкнуться с расстройством желудка.

Мясо

Когда употреблять: до вечера

В мясе много железа, которое необходимо для нашего организма: улучшает проходимость кислорода, что позволит устранить усталость, повышает сопротивляемость организма к различным негативным факторам.

Когда не стоит: вечером

Мясо переваривается достаточно долго – около 4-5 часов. Если употреблять этот продукт прямо перед сном, можно столкнуться с неприятными процессами, происходящими в кишечнике.

Картошка

Когда употреблять: по утрам

Содержащийся в картофеле крахмал снижает уровень плохого холестерина не только в крови, но и в печени. Кроме того, в этом корнеплоде много полезных минеральных веществ, которые помогут укрепить защитные силы организма.

Когда не стоит: во второй половине дня