«Хотим сделать признание»: экс-жена Богомолова и Агата Муцениеце ошарашили поклонников откровением

Напомним, что недавно появились слухи о том, что Мороз якобы крутит роман с Прилучным, однако Муцениеце пыталась никак не реагировать на эти разговоры.

Тем не менее, на днях Агата разместила в своем новом выпуске "Прилучных будней" на YouTube резонансное заявление, сделанное совместно с Дарьей Мороз.

Мы с Дашей хотим сделать признание. Она рассталась со своим мужем давно, я тоже недавно, и мы вместе проводим каникулы в Лондоне. Я хочу поменять фамилию,

- заявила актриса.

Затем Мороз жарко поцеловала Агату, и диалог продолжился.

Следующие статьи должны быть такими: "Агата с непроизносимой фамилией подтвердила роман с Дарьей Мороз и взяла ее фамилию",

- сказала Дарья.

Агата Мороз! Приглашаем всех на нашу свадьбу,

- отметила жена Павла Прилучного.