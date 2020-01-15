«Хотим сделать признание»: экс-жена Богомолова и Агата Муцениеце ошарашили поклонников откровением

Супруга известного актера, звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного и бывшая жена скандально известного режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз взбудоражили подписчиков своим поведением, пишет Topnews.
Напомним, что недавно появились слухи о том, что Мороз якобы крутит роман с Прилучным, однако Муцениеце пыталась никак не реагировать на эти разговоры.
Тем не менее, на днях Агата разместила в своем новом выпуске "Прилучных будней" на YouTube резонансное заявление, сделанное совместно с Дарьей Мороз.
Мы с Дашей хотим сделать признание. Она рассталась со своим мужем давно, я тоже недавно, и мы вместе проводим каникулы в Лондоне. Я хочу поменять фамилию,
- заявила актриса.
Затем Мороз жарко поцеловала Агату, и диалог продолжился.
Следующие статьи должны быть такими: "Агата с непроизносимой фамилией подтвердила роман с Дарьей Мороз и взяла ее фамилию",
- сказала Дарья.
Агата Мороз! Приглашаем всех на нашу свадьбу,
- отметила жена Павла Прилучного.
Затем Дарья Мороз заявила на камеру о том, что Прилучный потерял свой шанс, а Агата извинилась перед супругом.