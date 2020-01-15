Ср, 15.01.2020
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«Хотим сделать признание»: экс-жена Богомолова и Агата Муцениеце ошарашили поклонников откровением

Агата Муцениеце и Дарья Мороз

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Супруга известного актера, звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного и бывшая жена скандально известного режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз взбудоражили подписчиков своим поведением, пишет Topnews.

Напомним, что недавно появились слухи о том, что Мороз якобы крутит роман с Прилучным, однако Муцениеце пыталась никак не реагировать на эти разговоры.

Тем не менее, на днях Агата разместила в своем новом выпуске "Прилучных будней" на YouTube резонансное заявление, сделанное совместно с Дарьей Мороз.

Мы с Дашей хотим сделать признание. Она рассталась со своим мужем давно, я тоже недавно, и мы вместе проводим каникулы в Лондоне. Я хочу поменять фамилию,

- заявила актриса.

Затем Мороз жарко поцеловала Агату, и диалог продолжился.

Следующие статьи должны быть такими: "Агата с непроизносимой фамилией подтвердила роман с Дарьей Мороз и взяла ее фамилию",

- сказала Дарья.

Агата Мороз! Приглашаем всех на нашу свадьбу,

- отметила жена Павла Прилучного.

Затем Дарья Мороз заявила на камеру о том, что Прилучный потерял свой шанс, а Агата извинилась перед супругом.

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