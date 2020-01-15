Что нужно знать об уходе за кошками?

Кошки — одни из самых распространенных домашних животных в России. Очень почитаемы они и в мире, а в некоторых странах и вовсе считаются священными животными! Так что же нужно знать, чтобы правильно ухаживать за своим питомцем?

Когда лучше брать котенка?

Домашнего пушистика не рекомендуется разлучать с мамой минимум до трех месяцев. Именно за этот период он получает от кошки основные жизненные навыки и перестает нуждаться в материнской опеке. Кроме того, первые месяцы жизни очень важно укрепить иммунитет котенка — а полезные для этого вещества содержатся как раз в молоке кошки. В это же время питомцу делаются первые вакцинации, и вот как раз в это время самостоятельный иммунитет животного формируется в полной мере.

Кроме того, хозяин должен позаботиться о навыке коммуникаций животного. Маленькие котята взаимодействуют преимущественно друг с другом и мамой-кошкой, а также живут по принципу иерархии. Оторванные от матери пушистые домочадцы могут проявлять агрессию от беспокойства и стресса — а это, в свою очередь, сказывается как на здоровье животного, так и на самочувствии владельца.

Как воспитать котенка?

Не стоит забывать, что приобретенный питомец — даже в малом возрасте — дикое животное, подчиняющееся природным инстинктам. Поэтому воспитанию пушистого члена семьи стоит уделять достаточное количество времени.

Сначала познакомьте его с новым местом обитания — покажите, где находится отведенное ему место, миски для питания и лоток для нужд. Мягко приучайте его к правилам поведения, принятым в доме: несмотря на то, что кошки — ночные животные, они учатся сосуществовать вместе с хозяином. Не забудьте обеспечить животное всем необходимым для досуга: когтеточкой (иначе ваш любимый диван не спасти) и забавными игрушками.

Помните о том, что маленький питомец требует особого внимания. Если у вас нет времени обучать и оберегать котенка, то хорошим выбором станет уже выросшая кошка. При выборе взрослого животного также необходимо учитывать прошлые условия жизни и характер кошки. Не забудьте потребовать ветеринарный паспорт и информацию о вакцинациях кошки. Эксперты не советуют брать кошек старше шести лет в семью: вполне возможно, что у пожилой кошки обнаружатся многочисленные заболевания или аллергии.

Советы ветеринара

Основные составляющие правильного ухода — подходящий качественный корм, своевременные гигиенические процедуры, надлежащее ветеринарное обслуживание и комфортные условия жизни.

Чем кормить кошку?

Запомните, что кормить животное со стола нельзя! От этого может развиться неправильное пищеварение, что повлияет на здоровье питомца. Ключевой пункт хорошего самочувствия — сбалансированное питание и правильный подбор корма.

Вопреки надписям на кормах, даже профессиональные смеси не могут обеспечить все необходимые витамины. Поэтому в рационе должны присутствовать отварное и сырое мясо, овощи и злаковые в виде каш из круп — пшеничной и гречневой.

Стерилизованные кошки и кастрированные коты нуждаются в специальном рационе питания. От злаковых такие животные должны отказаться. И употреблять продукты с пониженной жирностью. Идеальным решением станет полноценный сбалансированный корм вкупе с контролем веса и рациона животного со стороны хозяина.

Как ухаживать за кошкой?

Одно из достоинств кошек — шерсть, по которой можно определить здоровье питомца. Поэтому необходимо расчесывать и избавлять кошку от выпавших волосинок регулярно. В домашних условиях не забудьте чистить глаза, нос, зубы и уши кошки, удалять налет и серу. В случае появления гноя нужна консультация ветеринара.

Многие питомцы ни разу в жизни не были на приеме у ветеринара. Это большая ошибка! Как и человек, кот или кошка должны проходить плановый осмотр каждые три месяца даже без рисков заболевания, ведь многие недуги даже не имеют симптомов.