Первый Георг, названный в честь певца Георга Отса, появился в Москве

Пара познакомилась в Хаапсалу на первом фестивале Чайковского в 2017 году. Евгений тогда работал в посольстве РФ в Эстонии. Евгений и Елизавета встретились на приеме после оперы "Иоланта", их познакомил скульптор Тауно Кангро. «Целый год мы ставили друг другу только лайки в Facebook, - рассказывает Евгений историю любви. - Я и предположить не мог, что такая красивая и молодая женщина обратит на меня внимание. Когда Елизавета снова приехала в Эстонию с концертом, то написала мне: где же вы? И я понял: тут что-то не так. Мы увиделись, и началась активная переписка. Так что Эстония нас соединила".