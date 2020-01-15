Мать Пелагеи откровенно рассказала о расставании дочери с мужем

Светлана Ханова заявила, что приняла "интеллигентную позицию" – ни о ком плохо не говорить. Она призналась, что ей крайне неприятно слышать и читать неправду о дочери, в частности о том, что Пелагея якобы разбила семью Ивана Телегина, а потом женила его на себе.

Она его не уводила из семьи. Поля никогда бы не увела, тем более от маленького ребенка. Это же подлость,

– убеждена Ханова.

Она изложила свою версию событий:

Семьи не было. Та девушка уехала из Москвы и жила в другом городе. Иван был свободным человеком. Мальчик (сын от другой девушки) родился 4 февраля. Поля с Иваном познакомились в конце февраля. Возникли взаимные чувства, в конце апреля она забеременела. Свадьба была в июне. Все близко, быстро...

Мать Пелагеи выразила мнение, что бывшая возлюбленная спортсмена "подкорректировала факты", в результате чего история стала выглядеть некрасиво.

Иван не собирался жениться на той стриптизерше. Она уехала в другой город и там рожала, а потом придумала сказку. Надо было Ивана припереть к стенке. Она пошла к адвокату, и они сделали шоу по сценарию

– пояснила мать певицы.

Что касается Пелагеи, та принципиально не снимается в ток-шоу.

Она никогда не была ни разлучницей, ни ревнивицей сумасшедшей. Она нормальная живая женщина. Ну так сложилось. Два характера, две сильные личности...

– развела руками Ханова.

Она подчеркнула, что не вмешивается в личную жизнь дочери, являясь ее продюсером лишь в работе. Несмотря на развод Пелагеи, Светлана с Иваном Телегиным сохранила хорошие отношения.

Мы поздравили друг друга с Новым годом,

– отметила она.

В заключение Ханова рассказала, что певица настроена жить дальше и воспитывать дочь.

Это их решение. Склоки случаются, когда в деньги все упирается. Но здесь-то этого нет. Думаю, они договорились обо всем. Ваня абсолютно не жадный,