Звезда эстонского Instagram призывает людей к осознанному употреблению алкоголя

Звезда Instagram из Эстонии Лийса Леэтма решила использовать свою страничку с пользой и призвать своих подписчиков к осознанному употреблению алкоголя, пишет Sky.
Праздники закончились и настало время пересмотреть свои привычки связанные с ними,
- написала Лийса.
Визажист посоветовала всем, кто 1 января проснулся с головной болью, посетить страницу www.drinkiq.com, где можно найти много полезной информации об осознанном употреблении алкоголя.
Новый год - новый вызов! Давайте узнаем об этом больше и будем заботиться о себе и своем здоровье!