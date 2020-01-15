Ср, 15.01.2020
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Звезда эстонского Instagram призывает людей к осознанному употреблению алкоголя

Лийса Леэтма

ФОТО: Instagram

Звезда Instagram из Эстонии Лийса Леэтма решила использовать свою страничку с пользой и призвать своих подписчиков к осознанному употреблению алкоголя, пишет Sky.

Праздники закончились и настало время пересмотреть свои привычки связанные с ними,

- написала Лийса.

Визажист посоветовала всем, кто 1 января проснулся с головной болью, посетить страницу www.drinkiq.com, где можно найти много полезной информации об осознанном употреблении алкоголя.

Новый год - новый вызов! Давайте узнаем об этом больше и будем заботиться о себе и своем здоровье!

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